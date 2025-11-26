Atletico w tej edycji Ligi Mistrzów nie radzi sobie w starciach z uznanymi markami. Drużyna z Madrytu poniosła porażki w konfrontacjach z ekipami z Anglii. Najpierw przegrała na Anfield z Liverpoolem 2:3, a następnie wyraźnie w Londynie pokonał ją Arsenal, triumfując 4:0. Ostatnia seria gier to jednak pewne zwycięstwo 3:1 ekipy Diego Simeone nad Royale Union SG.





Mediolańczycy, podobnie jak przed rokiem, w rozgrywkach Ligi Mistrzów wyglądają świetnie. Ich bilans z tej kampanii to cztery mecze i cztery zwycięstwa. Drużyna Piotra Zielińskiego straciła ponadto tylko jedną bramkę. Niespodziewanie wydarzyło się to w ostatniej kolejce starciu z kazachskim Kajratem Ałmaty. Inter triumfował wtedy na Giuseppe Meazza 2:1.





Relacja live i wynik na żywo meczu Atletico Madryt - Inter Mediolan na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

ST, Polsat Sport