Grecka drużyna po czterech meczach ma na koncie dwa punkty, są one efektem remisów 1:1 z PSV i 0:0 z Pafos. Zawodnicy Olympiakosu nie radzili sobie jak do tej pory w starciach z uznanymi markami. W 2. kolejce przegrali na wyjeździe 0:2 z Arsenalem, a następnie zostali rozgromieni przez FC Barcelona 1:6.





Real do ostatniej serii gier pozostawał w Lidze Mistrzów perfekcyjny. Zawodnicy Xabiego Alonso przegrali jednak w czwartej kolejce na Anfield z Liverpoolem 0:1, będąc wyraźnie gorszym od przeciwnika. Wcześniej, po wyrównanych starciach, pokonywali 1:0 Juventus i 2:1 Olympique Marsylia. W międzyczasie "Królewscy" pewnie wygrali na wyjeździe 5:0 z Kajratem Ałmaty.





Relacja live i wynik na żywo meczu Olympiakos Pireus - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

ST, Polsat Sport