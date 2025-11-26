Liga Mistrzów: PSG - Tottenham Hotspur. Relacja live i wynik na żywo

Zeszłoroczny triumfator przystępuje do tej konfrontacji po porażce 1:2 na własnym stadionie z Bayernem Monachium. Paryżanie stracili w tym starciu nie tylko punkty, ale również lidera bloku defensywnego - Achraf Hakimi musiał opuścić murawę z powodu kontuzji. We wcześniejszych spotkaniach zawodnicy Luisa Enrique odnosili pewne zwycięstwa: 7:2 z Bayerem Leverkusen i 4:0 z Atalantą. Dodatkowo, po wyrównanej rywalizacji, pokonali 2:1 na wyjeździe FC Barcelonę.





Tottenham w tej edycji Ligi Mistrzów jeszcze nie przegrał. W ostatniej serii gier londyńczycy wreszcie odnieśli pewne zwycięstwo, pokonując Kopenhagę 4:0. We wcześniejszych kolejkach remisowali z AS Monaco (0:0) i Bodo/Glimt (2:2). Na inaugurację skromnie pokonali 1:0 hiszpański Villarreal.





Relacja live i wynik na żywo meczu PSG - Tottenham Hotspur na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

ST, Polsat Sport