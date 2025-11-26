W środę rozegrany zostanie hit tej kolejki Ligi Mistrzów - na Emirates Stadium dojdzie do starcia wicelidera z liderem tabeli fazy ligowej - Arsenal podejmie Bayern Monachium. Obie drużyny mają na swoim koncie komplet zwycięstw w Champions League. Co więcej, zarówno londyńczycy, jak i zespół z Bawarii przewodzą rozgrywkom krajowym - Arsenal w Premier League, a Bayern w Bundeslidze. Ekipa Mikela Artety zanotowała dotychczas tylko jedną porażkę w tym sezonie (z Liverpoolem 0:1). Mistrzowie Niemiec z kolei pozostają niepokonani we wszystkich spotkaniach tego sezonu.

Emocji nie zabraknie również na innych stadionach. Atletico Madryt zmierzy się z Interem Mediolan, który podobnie jak Arsenal i Bayern ma na swoim koncie komplet punktów. Interesująco zapowiada się także rywalizacja obrońców tytułu - Paris Saint-Germain - z Tottenhamem Hotspur.



Na europejskich boiskach mogą pojawić się również reprezentanci Polski. Piotr Zieliński ma szansę na występ w barwach Interu Mediolan, natomiast Nicola Zalewski może otrzymać minuty w składzie Atalanty Bergamo.

Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 26.11

FC Kopenhaga - Kairat Ałmaty 3:2 (1:0)

Bramki: Viktor Dadason 26, Jordan Larsson 59 (rzut karny), Robert 73 - Dastan Satpaev 81, Olzhas Baybek 90.

Pafos FC - AS Monaco 2:2 (1:2)

Bramki: David Luiz 18, Mohammed Salisu 88 - Takumi Minamino 5, Folarin Balogun 26.

21:00 - Arsenal - Bayern Monachium

21:00 - Atletico Madryt - Inter Mediolan

21:00 - Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo

21:00 - Liverpool - PSV Eindhoven

21:00 - Olympiakos Pireus - Real Madryt

21:00 - Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur

21:00 - Sporting Lizbona - Club Brugge

ŁO, Polsat Sport