Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 26.11
W środę, 26 listopada, rozegrane zostaną kolejne spotkania piątej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Sprawdźcie wyniki środowych meczów Champions League.
W środę rozegrany zostanie hit tej kolejki Ligi Mistrzów - na Emirates Stadium dojdzie do starcia wicelidera z liderem tabeli fazy ligowej - Arsenal podejmie Bayern Monachium. Obie drużyny mają na swoim koncie komplet zwycięstw w Champions League. Co więcej, zarówno londyńczycy, jak i zespół z Bawarii przewodzą rozgrywkom krajowym - Arsenal w Premier League, a Bayern w Bundeslidze. Ekipa Mikela Artety zanotowała dotychczas tylko jedną porażkę w tym sezonie (z Liverpoolem 0:1). Mistrzowie Niemiec z kolei pozostają niepokonani we wszystkich spotkaniach tego sezonu.
Emocji nie zabraknie również na innych stadionach. Atletico Madryt zmierzy się z Interem Mediolan, który podobnie jak Arsenal i Bayern ma na swoim koncie komplet punktów. Interesująco zapowiada się także rywalizacja obrońców tytułu - Paris Saint-Germain - z Tottenhamem Hotspur.
Na europejskich boiskach mogą pojawić się również reprezentanci Polski. Piotr Zieliński ma szansę na występ w barwach Interu Mediolan, natomiast Nicola Zalewski może otrzymać minuty w składzie Atalanty Bergamo.
FC Kopenhaga - Kairat Ałmaty 3:2 (1:0)
Bramki: Viktor Dadason 26, Jordan Larsson 59 (rzut karny), Robert 73 - Dastan Satpaev 81, Olzhas Baybek 90.
Pafos FC - AS Monaco 2:2 (1:2)
Bramki: David Luiz 18, Mohammed Salisu 88 - Takumi Minamino 5, Folarin Balogun 26.
21:00 - Arsenal - Bayern Monachium
21:00 - Atletico Madryt - Inter Mediolan
21:00 - Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo
21:00 - Liverpool - PSV Eindhoven
21:00 - Olympiakos Pireus - Real Madryt
21:00 - Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
21:00 - Sporting Lizbona - Club Brugge