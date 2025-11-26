Siatkarki DevelopResu Rzeszów po raz siódmy zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. Do tej pory trzykrotnie awansowały do ćwierćfinału. Teraz, jako mistrzynie kraju, chcą zrobić krok naprzód i celują w Final Four.





- Nasz trener zawsze powtarza, że jego celem jest być w czwórce Ligi Mistrzyń i przekonuje, że do tego mamy wspólnie dążyć - powiedziała Magda Kubas, libero zespołu z Rzeszowa.





Drużyna hiszpańskiego szkoleniowca Cesara Hernandeza Gonzaleza w grupie E zagra z mistrzem Niemiec - SSC Palmberg Schwerin, mistrzem Francji - Levallois Paris Saint-Cloud i mistrzem Bułgarii - Maritzą Płowdiw, która awansowała z kwalifikacji. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyska tylko najlepszy z tej czwórki.





- Takie jest nasze założenie, żeby wygrać rywalizację w grupie. Chciałybyśmy bezpośrednio awansować do ćwierćfinału i jak będzie taka szansa, to zrobić kolejny krok w stosunku do tego, co było w przeszłości – wskazała amerykańska atakująca zespołu z Rzeszowa Taylor Bannister.





Maritza Płowdiw awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzyń po kwalifikacjach. Zawodniczki z Płowdiwu pokonały w decydujących spotkaniach dwukrotnie 3:0 Dinamo Zagreb. W ostatniej kampanii rozgrywek europejskich mistrzynie Bułgarii odpadły w ćwierćfinalu CEV Cupu, po rywalizacji z włoską Novarą.





Relacja live i wynik na żywo meczu KS DevelopRes Rzeszów - Maritza Płowdiw na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ST, PAP