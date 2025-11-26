W ŁKS Commercecon realnie podchodzą do oceny swoich szans w rywalizacji w tym sezonie siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Łodzianki na inaugurację rozgrywek zagrają w środę z Dresdner SC. Wicemistrz Niemiec to rywal, z którym prawdopodobnie będą walczyć o zajęcie trzeciego miejsca w grupie.





Drużyna z Łodzi regularnie występuje w najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich pucharów. W 2024 roku dotarły do ćwierćfinału, jednak w rozpoczynającym się właśnie sezonie LM nie będą zaliczane do faworytów swojej grupy.





Wicemistrzynie Polski nie miały szczęścia w losowaniu grup i trafiły na bardzo mocnych rywali. To broniący trofeum mistrz Włoch A. Carraro Imoco Conegliano z Joanną Wołosz w składzie oraz nowa siła tureckiej siatkówki - Zeren Ankara, w którym występuje grono byłych i obecnych reprezentantek Serbii, Włoch czy Ukrainy. Stawkę uzupełnia niemiecki Dresdner SC, z którym łodzianki zmierzą się w środę na inaugurację. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyska tylko zwycięzca grupy.





Ze względu na potencjał przeciwników w ŁKS Commercecon realnie oceniają swoje szanse.





- Trafiliśmy do bardzo trudnej grupy z dwójką wyraźnych faworytów nie tylko do awansu do kolejnej fazy, ale i zwycięstwa w całych rozgrywkach. Mecze z Imoco i Zerenem potraktujemy pod kątem zdobycia doświadczenia. Nie ma co się oszukiwać i trzeba realnie ocenić, że to zespoły będące poziom, a nawet dwa wyżej od nas. Ale też nie oznacza to, żeby poddać się przed wyjściem na boisko – przyznał trener Adrian Chyliński.





Ocenił, że realna wydaje się walka o zajęcie trzeciego miejsca z wicemistrzem Niemiec i zdobywcą krajowego pucharu. Dresdner SC, podobnie jak ŁKS, w obecnych rozgrywkach niemieckiej Bundesligi zajmuje miejsce za ścisłą czołówką.





- To przeciwnik, z którym możemy powalczyć i bić się o trzecią pozycję w grupie, która albo da awans do baraży o ćwierćfinał LM, albo do Pucharu CEV. Dresdner SC to drużyna, której trzon stanowią Niemki, ale mają w składzie też m.in. dwie siatkarki z USA. To poukładany zespół z dużym doświadczeniem w europejskich pucharach – dodał szkoleniowiec łodzianek.



Rywal "Wiewiór" - Dresdner SC dobrze rozpoczął sezon. W ramach ligi niemieckiej siatkarki z Drezna odniosły cztery zwycięstwa i zanotowały tylko jedną porażkę. Na początku października przeciwniczki ŁKS-u triumfowały ponadto w Superpucharze Niemiec. W minionej kampanii rozgrywek europejskich Niemki odpadły na etapie 1/32 finału CEV Cupu, ulegając francuskiemu Vandoeuvre.





Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Dresdner SC na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ST, PAP