Bolesna porażka siatkarek ŁKS! Nieudane otwarcie Ligi Mistrzyń

Siatkarki Łódzkiego KS dobrze rozpoczęły to spotkanie (10:6), szybko jednak roztrwoniły przewagę. W środkowej części seta rywalki wygrały pięć akcji z rzędu od stanu 11:9 do 11:14, a później poszła kolejna seria (12:17). Gospodynie ruszyły do odrabiania strat i wyrównały, gdy popis w polu serwisowym dała Mariana Brambilla (18:18). Obie ekipy do końca toczyły wyrównaną walkę, rywalizację na przewagi wygrała jednak ekipa z Drezna. W ostatniej akcji Mette Pfeffer wygrała walkę na siatce (24:26).

Zobacz także: Kiedy ŁKS Commercecon Łódź gra w Lidze Mistrzyń siatkarek? Terminarz, daty i godziny meczów

W drugim secie gospodynie dotrzymywały rywalkom kroku do stanu 10:10, później ekipa z Niemiec dość szybko odjechała na kilka punktów (11:16). Siatkarki z Drezna miały w tej części meczu przewagę w ataku, dołożyły też pięć punktów blokiem i przyniosło im to zdecydowane zwycięstwo. Marta Levinska skutecznym atakiem ustaliła wynik na 20:25.

Trzecia odsłona przyniosła przebudzenie łódzkich siatkarek. W pierwszych akcjach odskoczyły rywalkom na kilka oczek (8:4), a później utrzymywały wyraźną przewagę (13:8, 21:14). Poprawiły zagrywkę, skuteczność w ataku, dla odmiany rywalki nie były już tak groźne w ofensywie. Po asie Angeliki Gajer ekipa ŁKS miała piłkę setową (24:15), a brakujący punkt wywalczyła atakiem ze środka Sonia Stefanik (25:17).

Łodzianki efektownie otworzyły kolejną partię (6:1). Później miała miejsce kontrowersyjna decyzja arbitrów przy weryfikacji, przyjezdne złapały oddech i zmniejszyły różnicę (8:6). Gospodynie utrzymywały jednak przewagę, po asie Anny Obiały było 15:11. Seria wygranych akcji przez ekipę z Drezna przyniosła wyrównanie (18:18). Przyjezdne złapały wiatr w żagle i końcówkę rozegrały po swojej myśli. W ostatnich akcjach skutecznie atakowała Marta Levinska, która zdobyła decydujące punkty (23:25).

Skrót meczu ŁKS - Dresdner SC:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Mariana Brambilla (15), Sonia Stefanik (14), Anna Obiała (12), Daria Szczyrba (12) – ŁKS; Marta Levinska (26), Miku Akimoto (17), Mette Pfeffer (16) – Dresdner SC. MVP: Marta Levinska.

ŁKS Commercecon Łódź – Dresdner SC 1:3 (24:26, 20:25, 25:17, 23:25)

ŁKS: Anna Obiała, Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Anastazja Hryszczuk, Thana Fayad – Anna Pawłowska (libero) oraz Wiktoria Kowalczyk, Daria Szczyrba, Regiane Bidias, Daniela Cechetto. Trener: Adrian Chyliński.

SC: Emma Grome, Jette Kuipers, Mette Pfeffer, Marta Levinska, Miku Akimoto, Florentine Rosemann – Patricia Nestler (libero) oraz Larissa Winter, Lorena Lorber Fijok, Rosa Entius. Trener: Alexander Waibl.

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE