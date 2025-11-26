LM piłkarzy ręcznych: Industria Kielce - Dinamo Bukareszt. Relacja live i wynik na żywo

Po ośmiu kolejkach kielczanie zajmują szóste, ostatnie miejsce gwarantujące wyjście z grupy. Nad najbliższym rywalem mają trzy punkty przewagi. Dlatego środowy mecz w Hali Legionów ma ogromne znaczenie dla obu drużyn.





– Nie ma co ukrywać, że to mecz o "cztery punkty". Teraz jeśli wygramy, to szeroko otworzą nam się drzwi do fazy pucharowej – powiedział bramkarz wicemistrzów Polski Adam Morawski.





– Wszyscy wiemy, o co chodzi w tym spotkaniu, jaka jest jego stawka. Ten mecz jest dla nas jak finał. Jeśli wygramy, to na 99 procent zagramy w fazie pucharowej – dodał kirgiski szkoleniowiec.





- Już przed wyjazdem do Bukaresztu mówiłem, że to jest dużo lepszy zespół niż wielu się wydaje. Mają bardzo dobrych zawodników. Teraz pracują z nowym trenerem(Paulo Pereira). Wprowadzenie nowego stylu wymaga czasu – podkreślił Dujszebajew.



Trener Industrii komplementował szkoleniowca Dinama i najbliższego rywala.





- To doświadczony szkoleniowiec. Oni mieli wcześniej trochę problemów. Pokazali jednak, że potrafią grać z każdym, bo prowadzili wyrównane mecze ze Sportingiem i Veszprem. Starcie z Nantes świadczy o ich sile. Nie grali w nim Yoav Lumbroso i Mikols Rosta, ale i tak wygrali – zaznaczył trener 20-krotnych mistrzów Polski.





W środowym starciu nie zagrają Michał Olejniczak i Benoit Konkoud. Ale w kieleckim obozie wszyscy zapowiadają walkę o dwa punkty, które w końcowym rozrachunku mogą się okazać bezcenne.





– Gramy przed naszymi kibicami. Musimy dać z siebie wszystko. Nasi rywale nie mają nic do stracenia. Presja leży na nas, ale to bardzo dobrze. W Bukareszcie nie grali Szymon Sićko i Alex Dujszebajew, teraz będą mogli nam pomóc. Niektórzy zawodnicy są w coraz lepszej formie. Nie możemy płakać, że kogoś nie ma. W środę gramy swój finał – podkreślił Dujszebajew.





Dinamo Bukareszt w grupowej tabeli jest za ekipą Industrii. Rywal Kielczan w tej edycji Ligi Mistrzów wygrał tylko raz. W ostatniej kolejce piłkarze z Rumunii dosyć niespodziewanie pokonali przed własną publicznością francuskie HBC Nantes 29:28.





W pierwszym starciu obu ekip, rozgrywanym w stolicy Rumunii, góra był zespół z Kielc, który triumfował 28:24.





Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - Dinamo Bukareszt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

ST, PAP