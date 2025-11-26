Kołtoń grzmi w sprawie Papszuna! "To jest komedia"

Nie milkną echa w sprawie transferu Marka Papszuna do Legii Warszawa. W programie "Polsat Futbol Cast" Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Bożydar Iwanow wyrazili swoje opinie na ten temat. Ocenili także sytuację komunikacyjną w warszawskim klubie.

- Saga związana z wyborem trenera pokazuje dzisiaj, że Legia nie była przygotowana na wdrożenie planu B. Mimo tego, że wzięli Iordanescu, pokazali, że nie są przygotowani na alternatywny scenariusz. Za dużo informacji wypływa do sieci. Legia jest na tyle wielkim klubem i już rozpoznawalną marką na całym świecie, że powinno być to ciszej robione. To jest zupełna paranoja - zaczął Hajto.

- Zobacz, co mówią dziennikarze związani z Rakowem Częstochowa. Oni ujawniają propozycję, która wpłynęła już na piśmie. Kiedy to się stało? W poniedziałek. To jest komedia! (...) W Niemczech jest to niemożliwe, że w takiej kryzysowej sytuacji klub nie zabiera głosu. Dzisiaj zostanie posłany na konferencję Inaki Astiz, i co on będzie tam dukał na tej konferencji? Już teraz wam mówię, że będzie dukał. Papszun robił to samo w piątek przed meczem z Piastem. Wszyscy są w trudnej sytuacji przez to, że nikt nie zarządził nią dobrze - grzmiał Kołtoń.

Na koniec Hajto pokusił się o podsumowanie relacji właściciel Rakowa - Papszun. Prowadzący "Polsat Futbol Cast" stwierdził, że gdyby nie zaufanie i poparcie finansowe Michała Świerczewskiego to jeszcze obecny szkoleniowiec częstochowian nie miałby takiego dorobku w swoim CV.

