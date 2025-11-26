Derby Los Angeles dla Lakers. Świetny mecz Doncicia

Koszykarze Lakers wygrali w derbach Los Angeles we własnej hali drużynę Clippers 135:118 i odnieśli piąte z rzędu zwycięstwo w lidze NBA. Do sukcesu poprowadził ich Słoweniec Luka Doncic, który uzyskał 43 punkty.

Doncic już w pierwszej kwarcie zdobył 24 pkt, a do przerwy uzbierał ich 32, najwięcej w sezonie. Zakończył spotkanie z dorobkiem 43, co sprawia, że po raz 51. w karierze przekroczył granicę 40. Odnotował też 13 asyst i dziewięć zbiórek, więc jednej zabrakło mu do tzw. triple-double.

W tym wyrównanym meczu, w którym gospodarze większą przewagę osiągnęli dopiero w czwartej kwarcie, Austin Reaves zdobył dla nich 31 punktów, w tym 18 właśnie w ostatniej odsłonie, a 25 dodał 40-letni LeBron James.

Liderem Clippers był James Harden - 29 pkt i dziewięć asyst. Kawhi Leonard i Kris Dunn dołożyli po 19 "oczek".

Lakers, którzy odnieśli trzecie zwycięstwo i są niepokonani w rozgrywanym jako element sezonu zasadniczego Pucharze NBA, w lidze wygrali po raz piąty z rzędu i 11. w ostatnich 13 występach. Z bilansem 13-4 są na drugiej pozycji na Zachodzie, za najlepszymi w rozgrywkach Oklahoma City Thunder (17-1).

Clippers są na przeciwnym biegunie - przegrali 11 z 13 ostatnich potyczek, a bilans 5-13 wystarcza do 13. miejsca w tej konferencji.

Dopiero po raz drugi w sezonie ze zwycięstwa cieszyli się koszykarze i kibice Washington Wizards. Stołeczna ekipa we własnej hali pokonała Atlanta Hawks 132:113. Poprzednio "Czarodzieje" wygrali u siebie 2 kwietnia (z Sacramento Kings 116:111).

Największy wkład we wtorkowy sukces miał CJ McCollum, który zdobywając 46 pkt, w tym 10-krotnie trafiając zza łuku, rozegrał najlepsze spotkanie w sezonie. Gospodarze na 14 przerwali serię porażek i z najgorszym w lidze bilansem 2-15, wraz z Indiana Pacers, zamykają tabelę na Wschodzie.

Łotewski środkowy Kristaps Porzingis z 22 pkt był liderem "Jastrzębi" (11-8), którzy są na szóstej pozycji w tej konferencji.

