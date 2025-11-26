Śmierć piłkarza potwierdziła jego córka, Patrizia. W mediach społecznościowych swojego byłego zawodnika pożegnał AC Milan.

"Jego szczypcowe ręce sprawiły, że Milan odniósł wiele zwycięstw w latach pięćdziesiątych. Lorenzo il Magnifico, dobry człowiek o wielkim sercu, odszedł od nas. Z wielkim wzruszeniem żegnamy Lorenza Buffona i oddajemy hołd jego pamięci" - napisano w komunikacie na stronie klubu.

Buffon był golkiperem Milanu w latach 1949-1959. Z zespołem wywalczył cztery mistrzostwa kraju (1951, 1955, 1957 i 1959). Później grał również w Genoi, Interze Mediolan i Fiorentinie.

Bramkarz był również podstawowym zawodnikiem reprezentacji Włoch. W barwach "Azzurrich" zadebiutował w 1958 roku. Już dwa lata później został jej kapitanem. Funkcję tę pełnił do 1962 roku.

Lorenzo Buffon był kuzynem dziadka bramkarza Gianluigiego Buffona. Włoch pożegnał członka rodziny emocjonalnym wpisem na Instagramie.

"Lorenzo Buffon rozjaśnił całą epokę i zainspirował kolejne pokolenia swoim niezwykłym talentem oraz niegasnącą pasją do sportu.Kiedy byłem dzieckiem, w salonie naszego domu wisiała jego ogromna fotografia przedstawiająca go w locie podczas meczu na stadionie San Siro: to było potężne zdjęcie, które wywarło na mnie ogromny wpływ i wyznaczyło kierunek mojej drogi życiowej. Dzisiaj żegnam go z szacunkiem i podziwem. Ściskam jego córkę Patricię i wszystkich, którzy go kochali. Dobrej drogi, Lorenzo" - napisał Gianluigi.

