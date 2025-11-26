Nikola Mazur przed WT w Dordrechcie: Mamy ważną robotę do zrobienia

Gratuluję bardzo dobrego startu w Gdańsku. To był twój najlepszy występ w tym sezonie. Jak go oceniasz i czy perspektywa startu u siebie pomagała czy bardziej deprymowała?

Nie będę ukrywać, nie jestem zadowolona z tych wyścigów, ale bardzo się cieszę, że mogłam je przejechać, bardzo mi tego brakowało. Możliwość rywalizacji przed własną publicznością zdecydowanie mi pomagała! Wprawdzie zazwyczaj jestem bardzo skupiona i mało wchodzę w interakcje z kibicami, szczególnie przed biegiem, ale świadomość, że na trybunach mam takie wsparcie dodaje skrzydeł.

Twoje najlepsze wyniki w Gdańsku to finały B na 500 metrów i w sztafecie kobiet oraz półfinał na 1500 metrów. Który z tych wyników sprawił ci największą radość, a który z nich był dla ciebie największym zaskoczeniem?

Na pewno żaden nie był zaskoczeniem, a kolejny finał B w sztafecie jest raczej rozczarowaniem. W ogóle ciężko o zaskoczenie jak trenuje się short track. Najbardziej cieszę się z tego ile wyścigów przejechałam i mam nadzieję, że w kolejny weekend będzie ich jeszcze więcej. Jest jeszcze spora przestrzeń do poprawy, ale co wiem na pewno to, że jestem dobrze przygotowana fizycznie do takiej ilości wyścigów.

Od zawsze twoim ulubionym dystansem była rywalizacja na 500 metrów. Ostatnio coraz częściej osiągasz dobre wyniki także na 1500 metrów. Na którym z nich czujesz się mocniejsza i z czego wynika ta Twoja uniwersalność?

Największy potencjał mam zdecydowanie na 500 metrów, ale jesteśmy grupą mieszaną i praktycznie wszyscy przygotowujemy się do każdego dystansu. To lepsze 1500 metrów określiłabym raczej skutkiem ubocznym dobrej formy w ogóle. Jest to dla mnie najmniej priorytetowy dystans, traktuje go bardziej treningowo, mogę zebrać tam dużo doświadczenia. Oczywiście do każdego wyścigu podchodzę poważnie i chcę osiągnąć jak najlepszy wynik, ale czuję mniej presji niż na krótszych dystansach, a to pewnie działa na moją korzyść.

Przed tobą ostatnie w tym sezonie zawody z cyklu World Tour, które odbędą się w Dordrechcie. Jakie cele stawiasz przed sobą odnośnie startu w Holandii?

W Dordrechcie chcę przejechać lepsze wyścigi niż w Gdańsku. Nie myślę o czasach i miejscach, bardziej o aspektach technicznych i taktycznych, bo to one dadzą mi lepsze wyniki.

Zmagania w Dordrechce będą nie tylko ostatnimi zawodami z cyklu World Tour, ale także ostatnią szansą zdobycia punktów, które mogą zapewnić kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Mediolanie zarówno w rywalizacji indywidualnej jak i w sztafetach. Nie da się ukryć, że pod tym względem będą to szalenie ważne zawody.

O tym też staram się nie myśleć. Skupię się na tym, ze przejechać jak najlepsze wyścigi indywidualnie jak i w sztafecie, z jak najmniejszą ilością błędów. Dodatkowa presja i skupianie się na miejscach i punktach działa raczej na niekorzyść, a mamy ważną robotę do zrobienia.

Do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Mediolanie pozostało już nieco ponad dwa miesiące. Masz już za sobą start indywidualny jak i w sztafetach na poprzednich igrzyskach w Pekinie, więc doskonale wiesz jaką rangę mają te zawody. Jakie są twoje marzenia i priorytety związane z uzyskaniem kwalifikacji i samym startem w tej największej imprezie czterolecia?

Chciałabym pojechać każdy z dystansów indywidualnych i sztafety, ale znowu - krok po kroku. Jeszcze nawet nie skończyły się kwalifikacje, jak będę miała pewność co do swojego miejsca to pomyślę o celach i priorytetach.

