Zaskakujący zwrot akcji w meczu PlusLigi! Wygrali po raz pierwszy w sezonie

Premierowa odsłona toczyła się przy przewadze drużyny z Częstochowy (9:7, 14:11). Gospodarze byli wyraźnie skuteczniejsi w ataku i utrzymywali przewagę mimo błędów własnych, których w całym secie popełnili aż jedenaście. Wynik na 25:21 ustalił skutecznym atakiem Patrik Indra.

Set numer dwa miał podobny scenariusz do pierwszego. Do pewnego momentu wynik krążył wokół remisu (11:11), ale w środkowej części seta gospodarze wypracowali sobie kilka punktów zaliczki, którą utrzymali do końca. Siatkarze Norwida nadal byli skuteczniejsi w ataku, rywale też poprawili skuteczność, ale częstochowianie zniwelowali ilość błędów własnych. W efekcie powtórzyli wynik 25:21, a w ostatniej akcji asa posłał Milad Ebadipour.

Na początku trzeciej partii przewagę mieli siatkarze z Gorzowa (5:8). Grali skutecznie i w środkowej części seta powiększyli punktowy dystans (12:17). Gospodarze zerwali się do walki, ale przy stanie 17:19 nie wykorzystali szansy na złapanie kontaktu. W końcówce nie brakowało emocji. Po ataku Kwasowskiego Stilon miał piłkę setową (20:24), ekipa spod Jasnej Góry obroniła się w trzech kolejnych akcjach, w końcu jednak Kwasowski zdobył brakujący punkt dla gości (23:25).

Wygrany set uskrzydlił gorzowian również na początku kolejnego seta. Goście dobrze prezentowali się w polu serwisowym - asem popisał się Chizoba Neves (2:3), dwa kolejne dołożył Kamil Kwasowski (6:11). Gospodarze gonili wynik, po asie Milada Ebadipoura złapali kontakt (15:16), końcówka toczyła się jednak pod dyktando gorzowian. Siatkarze Cuprum skutecznie rozstrzygali kolejne akcje, Mathis Henno wywalczył piłkę setową, a pomyłka gospodarzy w ataku zakończyła seta (18:25).

Starcie drużyn z dołu tabeli PlusLigi miał więc rozstrzygnąć tie-break. Na początku minimalną przewagę mieli gorzowianie, ale przy zmianie stron to gospodarze uzyskali zaliczkę, po punktowym bloku (8:7). Druga część seta to gra punkt za punkt przy minimalnej przewadze częstochowian. Przyjezdni wyrównali po dwóch błędach przeciwników (13:13), a po chwili skutecznym atakiem Chizoba Neves wywalczył piłkę meczową. W ostatniej akcji seta Milad Ebadipour zaatakował po taśmie w aut (13:15) i pierwsze zwycięstwo gorzowian w sezonie stało się faktem.

Najwięcej punktów: Patrik Indra (27), Jakub Kiedos (13), Milad Ebadipour (11), Jakub Nowak (11), Daniel Popiela (10) – Steam; Mathis Henno (20), Kamil Kwasowski (18), Chizoba Neves (17) – Stilon. W statystykach wyraźna różnica na korzyść gości w blokach (510) oraz błędach własnych (popełnili ich 25, przy aż 34 po stronie gospodarzy. MVP: Mateusz Maciejewicz (rozgrywający dał bardzo dobrą zmianę i poprowadził drużynę do zwycięstwa).

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Cuprum Stilon Gorzów 2:3 (25:21, 25:21, 23:25, 18:25, 13:15)

Steam: Jakub Kiedos, Jakub Nowak, Patrik Indra, Milad Ebadipour, Daniel Popiela, Luciano De Cecco – Bartosz Makoś (libero) oraz Sebastian Adamczyk. Trener: Roberto Cocconi.

Stilon: Mathis Henno, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Kamil Kwasowski, Marcin Kania, Thiago Veloso – Kamil Dembiec (libero) oraz Wojciech Więcławski, Daniel Gąsior, Mateusz Maciejewicz. Trener: Hubert Henno.

