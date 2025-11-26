O siatkarskich talentach z Polski znów zrobiło się głośno! Te nazwiska warto zapamiętać

Mistrzostwa Europy Wschodniej siatkarzy (EEVZA) zostały rozegrane w dniach 20–23 listopada w łotewskim Dyneburgu. Polska w fazie grupowej pokonała 3:0 Gruzję i 3:0 Łotwę. W finale zmierzyła się z Ukrainą, którą również pokonała 3:0. W turnieju zagrali siatkarze urodzeni w 2009 roku i młodsi.





Zobacz także: Gdzie siatkarze reprezentacji Polski zagrają w nowym sezonie? Kluby gwiazd polskiej kadry

Drużyna trenera Jacka Nawrockiego wygrała turniej i wywalczyła awans na mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej. Zostaną one rozegrane w lipcu 2026 roku we Włoszech.

Po turnieju wybrano najlepszych zawodników poszczególnych drużyn. W reprezentacji Polski wyróżniony został rozgrywający i kapitan Jakub Przybyłkowicz. Szesnastoletni siatkarz ma 204 cm wzrostu. Rozwija swe umiejętności w SMS PZPS Spała, w barwach której rozegrał już kilkanaście spotkań na poziomie PLS 1. Ligi.

W polskim zespole na turnieju w Dyneburgu wyróżniło się też kilku innych graczy, choćby przyjmujący Karol Leppert. Był on najlepiej punktującym zawodnikiem reprezentacji - wywalczył łącznie 35 oczek, aż 17 w finałowym spotkaniu z Ukrainą. Kibice dostrzegli również, że w kadrze na ten turniej znalazł się Arkadiusz Wlazły, syn legendy polskiej siatkówki - Mariusza Wlazłego.

Siatkarki rywalizowały w gruzińskim mieście Telawi. W grupie pokonały 3:0 Azerbejdżan i 3:0 Gruzję. W finale, również bez straty seta, uporały się z reprezentacją Ukrainy. Reprezentacja prowadzona przez trener Joannę Staniuchę-Szczurek uzyskała kwalifikację do ME U18, które odbędą się w lipcu przyszłego roku na Litwie i Łotwie.

Po tym turnieju wyróżniono cztery reprezentantki Polski. Aleksandra Wika została uznana najlepszą zawodniczką (MVP), a także najlepszą przyjmującą turnieju. Nagrody indywidualne otrzymały również Helena Karsznia (rozgrywająca), Klaudia Bladocha (środkowa) oraz Oliwia Jamrożek (libero).

Aleksandra Wika ma piętnaście lat. Pochodzi z siatkarskiej rodziny. Jej ojciec Marcin Wika grał w reprezentacji Polski, m.in. na igrzyskach w Pekinie. Występował w czołowych klubach polskiej ligi - Jastrzębskim Węglu, AZS Częstochowa czy Asseco Resovii. Mama - Anna Białobrzeska odnosiła sukcesy nie tylko w hali, ale również w siatkówce plażowej.

W swej dotychczasowej karierze Aleksandra Wika była związana z drużynami GKS Wieżyca 2011 Stężyca i SMS Police, a także z SMS PZPS Szczyrk. W lipcu 2025 roku została wybrana MVP mistrzostw Europy U16, na których Polki sięgnęły po złoty medal. Teraz podobne wyróżnienie otrzymała na turnieju EEVZA. Byłą najlepiej punktującą zawodniczką finału, w którym wywalczyła dla Polski czternaście oczek.

Siatkarze reprezentacji Polski w kadrze na turniej EEVZA U18:

rozgrywający: Jakub Przybyłkowicz, Michał Syguła

przyjmujący: Bartosz Fidyk, Karol Leppert, Mateusz Oczko, Kuba Shittu, Arkadiusz Wlazły

atakujący: Adam Potempa

środkowy: Marcel Biernikowicz, Mikołaj Kierkowski, Mikołaj Pachura, Cezary Ślusarz

libero: Adam Małecki, Kacper Wiśniewski.

Trener: Jacek Nawrocki.

Siatkarki reprezentacji Polski w kadrze na turniej EEVZA U18:

rozgrywające: Paulina Jucha, Helena Karsznia

przyjmujące: Elżbieta Czerwonka, Jagna Grosicka, Dominika Mrożek, Aleksandra Wika

atakujące: Alicja Koprowska, Zuzanna Lange

środkowe: Maja Bieniecka, Klaudia Bladocha, Gabriela Jakubowska, Kinga Piśniak

libero: Oliwia Jamrożek, Zuzanna Szymczyk.

Trener: Joanna Staniucha-Szczurek.