Pięciu Polaków z kwalifikacją do konkursu. Porażka Zniszczoła

Zimowe

Pięciu Polaków wywalczyło prawo startu w środowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Falun. Kwalifikacje wygrał Austriak Stephan Embacher.

Skoczek narciarski w locie na nartach podczas zawodów w Falun.
fot. PAP
Kamil Stoch

Pięciu Polaków: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Piotr Żyła wywalczyło prawo startu w pierwszej serii środowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Falun. Kwalifikacje wygrał Austriak Stephan Embacher uzyskując 131 m.

 

Podium kwalifikacji na dużej skoczki (HS 132) uzupełnili Słoweniec Anze Lanisek - 126 m, i Japończyk Ryoyu Kobayashi - 125,5 m.

 

Z biało-czerwonych najlepiej wypadł Stoch, który po skoku na odległość 124 m zajął dziewiąte miejsce. Tomasiak uzyskał 121 m i był 24., Wąsek - 118 m (32. lokata), Kubacki - 118 m (39.) i Żyła - 116 m (46.).

 

Jedynym z Polaków, który nie zdołał awansować do pierwszej serii jest Aleksander Zniszczoł - skoczył na odległość 111 m, co dało mu 55. miejsce.

 

W kwalifikacjach wystąpiło 68 skoczków.

 

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o godz. 15.10.

PAP
SKOKIZIMOWE
