Stołeczna drużyna wygrała dwa ostatnie spotkania z Energą Trefl Gdańsk (3:0) i Ślepskiem Malow Suwałki (3:2). Rezultaty te pozwoliły przesunąć się siatkarzom Projektu w tabeli PlusLigi. Wcześniej bowiem warszawska ekipa przegrała z Asseco Resovią Rzeszów (0:3) i sensacyjnie uległa Barkomowi Każany Lwów (0:3).





Indykpol AZS Olsztyn to jedna z rewelacji początku tego sezonu. W tej kampanii siatkarze ze stolicy Warmii i Mazur przegrali tylko dwa spotkania, na dystansie pięciu setów okazywali się minimalnie gorsi od ekip z Zawiercia i Jastrzębia. Wszystkie pozostałe ligowe potyczki to triumfy zawodników trenera Daniela Pilińskiego.





Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ST, Polsat Sport