PlusLiga: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja na żywo

Drużyna z Częstochowy, pomimo kilku ciekawych wzmocnień, na początku ligowych zmagań rozczarowuje. Zaledwie jedno zwycięstwo w siedmiu spotkaniach sprawiło, że decyzją zarządu klubu z funkcją pierwszego szkoleniowca pożegnał się Guillermo Falasca. W ostatnim spotkaniu siatkarzami Norwida kierował dotychczasowy asystent – Roberto Cocconi, drużyna nie zdołała się jednak przełamać i przegrała 1:3 z PGE GiEK Skrą Bełchatów.





Na dnie ligowej tabeli znajdziemy również Cuprum Stilon Gorzów. Jest to jedyna drużyna w całej PlusLidze, która nie wygrała jeszcze spotkania. Najbliżej smaku zwycięstwa siatkarze z Gorzowa Wielkopolskiego byli przy okazji starć z Inpostem ChKS Chełm, Energą Trefl Gdańsk i Ślepskiem Malow Suwałki. Przegrywali te rywalizacje na dystansie pięciu setów.





Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ST, Polsat Sport