Polacy zagrają na mistrzostwach świata! Słodko-gorzki dzień Biało-Czerwonych

Jak poinformowała Polska Federacja Klubów Curlingowych, warunkiem utrzymania w europejskiej elicie było wywalczenie miejsca w pierwszej ósemce 10-zespołowej dywizji A.

Na kolejkę przed zakończeniem fazy ligowej stało się to faktem - Polacy zajmują siódme miejsce w tabeli, z bilansem trzech zwycięstw i pięciu porażek. W czwartek w ostatnim meczu zagrają z Niemcami.

Prowadzi z kompletem ośmiu zwycięstw Szkocja. Cztery najlepsze ekipy awansują do półfinałów.

PAP