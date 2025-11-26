Polacy zagrają na mistrzostwach świata! Słodko-gorzki dzień Biało-Czerwonych

Zimowe

Reprezentacja Polski mężczyzn w curlingu przegrała ze Szkocją 2:7 i z Czechami 2:9 w kolejnym dniu mistrzostw Europy w fińskiej miejscowości Lohja. Mimo to Biało-Czerwoni zapewnili sobie utrzymanie w dywizji A oraz prawo gry w mistrzostwach świata.

Drużyna curlingowa w akcji, jeden z zawodników wykonuje rzut kamieniem.
fot. Polsat Sport
Polscy curlerzy awansowali na mistrzostwa świata

Jak poinformowała Polska Federacja Klubów Curlingowych, warunkiem utrzymania w europejskiej elicie było wywalczenie miejsca w pierwszej ósemce 10-zespołowej dywizji A.

 

Na kolejkę przed zakończeniem fazy ligowej stało się to faktem - Polacy zajmują siódme miejsce w tabeli, z bilansem trzech zwycięstw i pięciu porażek. W czwartek w ostatnim meczu zagrają z Niemcami.

 

Prowadzi z kompletem ośmiu zwycięstw Szkocja. Cztery najlepsze ekipy awansują do półfinałów.

 

PAP
