Polsat Futbol Cast przed meczami polskich klubów w LK - 27.11. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Tym razem głównym tematem dyskusji między ekspertami będą mecze polskich klubów w Lidze Konferencji. Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Logo programu Polsat Futbol Cast na tle stadionu.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Gośćmi Bożydara Iwanowa będą Marek Magiera i Paweł Gołaszewski, a ponadto połączymy się jeszcze z Marcinem Kalitą.

 

Tematem przewodnim będą mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji. Marcin Kalita, jako ekspert od ligi czeskiej i komentator meczów Rakowa, opowie nieco o rywalu Legii, czyli o Sparcie Praga.

 

Marek Magiera zdradzi również, jak wyglądały kulisy jego przejścia z hal siatkarskich na piłkarskie stadiony.

 

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport
