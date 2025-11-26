Polsat Futbol Cast przed meczami polskich klubów w LK - 27.11. Transmisja TV i stream online

Gośćmi Bożydara Iwanowa będą Marek Magiera i Paweł Gołaszewski, a ponadto połączymy się jeszcze z Marcinem Kalitą.

ZOBACZ TAKŻE: To już jasne! Papszun powiedział wprost. "Chcę być trenerem Legii"

Tematem przewodnim będą mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji. Marcin Kalita, jako ekspert od ligi czeskiej i komentator meczów Rakowa, opowie nieco o rywalu Legii, czyli o Sparcie Praga.

Marek Magiera zdradzi również, jak wyglądały kulisy jego przejścia z hal siatkarskich na piłkarskie stadiony.

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport