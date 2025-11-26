Poważna kontuzja siatkarza klubu PlusLigi! Przyjmujący wykluczony z gry na kilka miesięcy

Joachim Panou to 28-letni przyjmujący, który siatkarzem Ślepska Malow Suwałki stał się oficjalnie w maju tego roku. Pochodzący z Francji zawodnik występował wcześniej w rodzimej lidze, a także w Turcji i Bahrajnie.

W drużynie z Suwałk zagrał w dwóch meczach PlusLigi. Z powodu problemów z kolanem, zawodnik poddał się zabiegowi, który przebiegł zgodnie z założeniami medycznymi. Aktualny stan ogólny siatkarza oceniany jest jako dobry. Przyjmujący pozostaje pod ścisłym nadzorem klubowego zespołu medycznego oraz sztabu szkoleniowego.

– Zdrowie naszych zawodników jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego decyzja o przeprowadzeniu zabiegu została podjęta niezwłocznie po konsultacjach specjalistycznych – powiedział Wojciech Winnik.

– Joachim znajduje się pod opieką profesjonalistów, co zapewnia optymalne warunki do rekonwalescencji. Jesteśmy przekonani, że dzięki swojemu profesjonalizmowi oraz wsparciu specjalistów, proces ten przebiegnie sprawnie, pozwalając mu na powrót do pełni dyspozycji sportowej – dodał prezes suwalskiego klubu.

Na powrót Panou na plusligowe parkiety trzeba będzie poczekać. Lekarze przewidują, że proces rehabilitacji może potrwać od 12 do 16 tygodni.

Polsat Sport, sepskmalowsuwalki.pl