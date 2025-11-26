Powiedział to o kryzysie Legii. "Oczekiwania są wielkie"

Sparta znacznie lepiej od Legii radzi sobie w krajowej lidze i toczy zaciętą walkę o mistrzostwo Czech. Po 16 kolejkach ma 34 pkt i traci dwa do prowadzącej Slavii Praga. W ekstraklasie legioniści zajmują 12. miejsce na 18 zespołów. Są bliżej strefy spadkowej niż pozycji dającej udział w europejskich pucharach.

- Wiem, że Legia gra słabiej w lidze i nie wygrała od dłuższego czasu. Oczekiwania wobec Legii są wielkie. W czwartek spodziewam się jednak zaciętego i otwartego meczu. W Lidze Konferencji mogą zagrać z mniejszą presją niż w ekstraklasie. To dobry zespół, w którym dostrzegam wiele jakości. Mają wysokiego napastnika, dobrych pomocników i ofensywnie grających bocznych obrońców - ocenił Priske.

Ermal Krasniqi jest wypożyczony ze Sparty do Legii. 27-letni skrzydłowy z Kosowa w tym sezonie strzelił trzy gole w 15 meczach.

- Miło jest spotkać swoich piłkarzy. Śledzimy jego grę i cieszymy się, że ostatnio dobrze mu idzie w Legii. Wygląda na to, że jest w formie. Musimy go zatrzymać. W europejskich pucharach wypożyczeni zawodnicy mogą grać przeciwko nam. Takie są zasady i musimy się do tego dostosować. Ermal to profesjonalista i jestem przekonany, że zagra na maksimum dla swojego obecnego klubu. Musimy zneutralizować nie tylko jego, lecz całą drużynę - oznajmił trener Sparty.

Niedawno Sparta w Ligi Konferencji mierzyła się z innym polskim klubem. W trzeciej kolejce zremisowała bezbramkowo z Rakowem Częstochowa.

- Styl gry tych drużyn jest inny. Raków gra kompaktowo i z dużą intensywnością. Trener Marek Papszun pracuje tam od dawna. Od lat mają określony system gry. Każdy piłkarz wie, co ma robić. Natomiast Legia zwolniła niedawno trenera i przechodzi przez trudny czas. Mają dobrych ofensywnych graczy i potrafią zdominować grę, posiadając piłkę. Spodziewam się innego spotkania niż przeciwko Rakowowi - oświadczył Priske.

Wcześniej Sparta w Lidze Konferencji przegrała z HNK Rijeka 0:1 i wygrała z Shamrock Rovers 4:1. Natomiast Legia przegrała z Samsunsporem 0:1, wygrała z Szachtarem Donieck 2:1 i uległa NK Celje 1:2.

- Potrzebujemy punktów i zamierzamy wygrać wszystkie mecze do końca fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Przed nami dwa wyjazdowe spotkania. Niektórzy deprecjonują te rozgrywki, ale gra tu wiele dobrych zespołów. O każdy punkt trzeba walczyć. To inna gra niż w lidze czeskiej - zauważył Duńczyk.

Priske był asystentem trenera FC Midtjylland, gdy w 2015 roku ten duński klub mierzył się z Legią w Lidze Europy.

- Piłka nożna jest najciekawsza, gdy mecze toczą się na pełnych stadionach. Nie zagraliśmy wtedy dobrze, przegraliśmy 0:1, ale atmosfera była wyjątkowa - wspomniał.

W drużynie Sparty warto zwrócić uwagę na napastnika reprezentacji Kosowa - Albiona Rhahmaniego, który w tym sezonie strzelił dziewięć goli oraz znanego z występów w Lechii Gdańsk skrzydłowego Lukasa Haraslina, który rozegrał 49 meczów w reprezentacji Słowacji. Skuteczny jest również napastnik Jan Kuchta - autor siedmiu bramek i sześciu asyst w obecnych rozgrywkach.

Sparta to najbardziej utytułowany czeski klub. 14 razy zdobył mistrzostwo Czech i osiem razy krajowy Puchar. Ma też w dorobku 24 mistrzostwa i 11 Pucharów Czechosłowacji.

Gdzie obejrzeć mecz Legia - Sparta? O której godzinie?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Sparta Praga od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

PAP