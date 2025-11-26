Zacięte starcie w Warszawie! Projekt pokonał rewelację początku sezonu

Na początku meczu minimalną przewagę mieli siatkarze PGE Projektu (5:3, 12:10), a ekipa z Olsztyna kilkukrotnie wyrównywała wynik. Po asie serwisowym Brandona Koppersa gospodarze prowadzili 20:18, ale przyjezdni odrobili straty, gdy punktową zagrywką odpowiedział Jan Hadrava (22:22). Blok dał gospodarzom piłkę setową (24:23), ale wyrównana partia zakończyła się długą i zaciętą rywalizacją na przewagi. Rozstrzygnął ją skutecznym atakiem (30:28).





W drugiej partii, po wyrównanym początku (8:8), w środkowej części seta przewagę uzyskali skuteczniej grający gospodarze. Najpierw odskoczyli na trzy oczka (14:11), a później, po ataku Linusa Webera, powiększyli różnicę do pięciu (20:15). Końcówka tym razem bez emocji. Kevin Tillie atakiem z przechodzącej wywalczył piłkę setową (24:16), rywale obronili się w trzech akcjach, straty były jednak zbyt duże. Jakub Kochanowski uderzeniem ze środka ustalił wynik na 25:19.

Siatkarze Projektu przeważali również w trzecim secie (7:4, 10:6), ale olsztynianie wrócili do gry i odrobili straty (12:12). Później uzyskali przewagę, gdy dwa asy posłał Moritz Karlitzek (15:17). W końcówce znów przewagę uzyskali siatkarze Indykpolu AZS (17:20), którzy po ataku Karlitzka mieli piłkę setową przy stanie 20:24. Gospodarze przedłużyli seta o kilka akcji, ale Karlitzek wyjaśnił sytuację, atakiem blok-aut (23:25).

W czwartym secie po raz pierwszy na boisko wszedł Bartosz Bednorz. Początkowo przewagę mieli siatkarze Projektu (9:7), ale nie unikali błędów. Wykorzystali to goście, którzy w środkowej części seta odskoczyli rywalom na kilka punktów (11:13, 15:19). Projekt złapał kontakt, gdy asa posłał Jakub Kochanowski (20:21), kluczowe akcje padły jednak łupem olsztynian. Jan Hadrava punktową zagrywką ustalił wynik na 22:25.

Goście doprowadzili więc do tie-breaka, w którym na początku obie ekipy grały punkt za punkt. Przy zmianie stron minimalną zaliczkę mieli gospodarze (8:7), którzy w dwóch akcjach z rzędu zatrzymali przeciwników blokiem. Punktowe serwisy dołożyli Bartosz Bednorz (10:8) i Jakub Kochanowski (12:9 i 13:9). Autowy atak przyjezdnych dał Projektowi piłkę meczową, a w ostatniej akcji meczu skutecznie zaatakował Linus Weber (15:9).

Najwięcej punktów: Linus Weber (26), Jakub Kochanowski (22), Brandon Koppers (10), Kevin Tillie (10) – Projekt; Jan Hadrava (24), Moritz Karlitzek (23), Karol Borkowski (13) – AZS. MVP: Jakub Kochanowski (15/22 = 68% skuteczności w ataku + 4 asy + 3 bloki).

PGE Projekt Warszawa - Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (30:28, 25:19, 23:25, 22:25, 15:9)

Projekt: Karol Kłos, Jan Firlej, Brandon Koppers, Jakub Kochanowski, Linus Weber, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Gomułka, Michał Kozłowski, Bartosz Firszt, Maciej Olenderek (libero), Bartosz Bednorz. Trener: Tommi Tiilikainen.

AZS: Seweryn Lipiński, Johannes Tille, Moritz Karlitzek, Jakub Majchrzak, Jan Hadrava, Karol Borkowski – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Kuba Hawryluk (libero), Arthur Szwarc, Paweł Cieślik. Trener: Daniel Pliński.

