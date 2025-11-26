Puchar CEV: OK Dinamo Zagreb - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarki ze stolicy Chorwacji prezentują się w ostatnim czasie bardzo słabo. Przegrały wyraźnie walkę o Ligę Mistrzyń z bułgarską Maritzą Płowdiw, oba mecze zakończyły się wynikiem 0:3. Równie źle wygląda sytuacja Dinama w chorwackiej lidze. Po siedmiu kolejkach ma na koncie zaledwie dwa zwycięstwa.





Zawodniczki z Bielska-Białej przystąpią do rywalizacji w ramach europejskich pucharów w dobrych nastrojach. BKS niespodziewanie pokonał w ostatniej kolejce Tauron Ligi ŁKS Commercecon 3:2. Podopieczne Bartłomieja Piekarczyka zanotowały już w tym sezonie ligowym cztery zwycięstwa. W poprzedniej kampanii Pucharu CEV klub z Bielska-Białej skończył rywalizację na etapie ćwierćfinału, okazując się gorszy od tureckiego THY Istanbul.





Relacja live i wynik na żywo meczu OK Dinamo Zagreb - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

ST, Polsat Sport