Są gotowi na mecz z Lechem. To może okazać się decydujące

Szwajcarzy po trzech kolejkach fazy ligowej LK mają już siedem punktów na koncie. Z drugiej strony nie rywalizowali z zespołami z wysokiej półki – pokonali islandzki Breidablik 3:0, maltański Hamrun Spartans 1:0 i zremisowali z cypryjską Omonią Nikozja 1:1. Znacznie trudniejszego rywala mieli w ostatniej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji – w dwumeczu okazali się lepsi od Besiktasu Stambuł.

Zeidler nie ukrywa, że jego drużynę w czeka bardzo trudne spotkanie.

- Analizowaliśmy grę Lecha. Jestem pełen szacunku dla tej drużyny i nie jest to zwykła kurtuazja. Zwycięstwo z Rapidem Wiedeń 4:1 to bardzo wartościowy wynik. Wiem, co mówię, bo pracowałem kiedyś w Salzburgu. Bardzo podobał mi się Lech w meczu z Rayo Vallecano. Prowadzić 2:0 z hiszpańskim zespołem na jego terenie to coś znaczącego. Zwycięstwo wymknęło im się w samej końcówce spotkania – mówił szkoleniowiec gości na konferencji prasowej.

Jego zdaniem, obie drużyny w kwestii samej gry są dość podobne do siebie.

- Decydujące mogą okazać się momenty, gdy tracimy piłkę lub gdy ją przechwytujemy i to, jak jesteśmy w stanie na to zareagować. Także stałe fragmenty gry też będą miały znaczenie. Ta drużyna, która będzie potrafiła lepiej wykorzystać te elementy, pewnie wygra to spotkanie – stwierdził Zeidler.

Opiekun Szwajcarów nie obawia się też gorącej atmosfery na Enea Stadionie, choć przyznał, że doping kibiców Lecha na pewno będzie sprzymierzeńcem gospodarzy.

- Lech ostatnio wygrał mecz w lidze w Poznaniu w obecności ponad 30 tysięcy kibiców. Słychać było ten doping, ale powiem, że i dla nas przyjemnie będzie grało się na stadionie, który nie jest pusty, na którym będzie głośno – podkreślił Zeidler.

Drużyna z Lozanny dobrze spisuje się w europejskich rozgrywkach, ale w rodzimej lidze zajmuje dopiero dziewiąte miejsce na 12 drużyn. Kapitan rywala "Kolejorza" Olivier Custodio zapewniał jednak, że jego zespół do każdego spotkania ma takie same nastawienie.

- Trudno jest czasami utrzymać wysoki poziom, gdy gra się co trzy dni. My jesteśmy zawsze tak samo zmobilizowani, ale na pewno musimy poprawić grę w naszej lidze – wyjaśnił.

Opiekun szwajcarskiej drużyny przyznał, że grając co trzy dni, musi rotować składem. Jak zaznaczył, ma jednak duży komfort, bowiem ani jeden zawodnik nie jest kontuzjowany.

- W tej chwili mam do dyspozycji 25 graczy i kilku musiałem zostawić w domu. Musimy rotować składem, bo jak spojrzymy na nasz kalendarz, to do świąt Bożego Narodzenia zagramy jeszcze siedem spotkań. Chcemy dawać szansę innym piłkarzom, którzy są bardziej świeży, mogą dać coś więcej drużynie. Z drugiej strony nie jestem Pepem Guardiolą i nie mam takiej możliwości, by wymienić 10 piłkarzy i wystawić zupełnie inną jedenastkę – podsumował Zeidler.

Do Poznania wybiera się bardzo skromna grupa fanów ze Szwajcarii, którzy zamówili dokładnie 128 biletów.

W środę w stolicy Wielkopolski przez cały dzień pada mokry śnieg. Szwajcarzy zgodzili się przeprowadzić rozruch przed meczem na bocznym, podgrzewanym boisku. Z kolei główna płyta Enea Stadionu jest obecnie przykryta geowłókniną.

Gdzie obejrzeć mecz Lech - FC Lausanne? O której godzinie?

Transmisja meczu Lech Poznań - FC Lausanne-Sport od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

