Siatkarka została postrzelona! Kula przeszła o milimetr

Do szokujących wydarzeń doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Rio de Janeiro. Julia Azevedo jechała ze swoim ojcem, kiedy nagle obok nich zatrzymał się inny samochód. Jego pasażerowie zaczęli strzelać w kierunku siatkarki.

- Wracając do domu, przeżyłam coś, czego nigdy nie wyobrażałam sobie, że mi się przydarzy: zostałam postrzelona. Przede wszystkim chcę uspokoić wszystkich, że nic mi nie jest. Kula przeszła przez plecy, ale dzięki Bogu nie trafiła w rdzeń kręgowy, minęła kręgosłup o 1 mm i nie przebiła żadnego organu, przeleciała mniej niż 1 cm od pęcherza, ale wyszła bez większych szkód. Niewiele brakowało, a moja historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej... Dosłownie narodziłam się na nowo - poinformowała 28-latka za pośrednictwem Instagrama.

O kulisach zdarzenia zawodniczka opowiedziała w rozmowie z brazylijskimi mediami. Zawodniczka wracała z przyjęcia od babci, z której odbierał ją ojciec. W pewnym momencie obok ich samochodu zatrzymał się inny, z którego wysiedli uzbrojeni mężczyźni. Otworzyli oni drzwi i zaczęli strzelać.

- Poczułam ból, jakby ktoś uderzył mnie mocno w kręgosłup. Ojciec ciągle pytał, czy zostałam postrzelona, a ja odpowiadałam, że nie, że powinien uciekać. Bałam się, że będą dalej strzelać. Zdałam sobie sprawę, że zostałam postrzelona dopiero po powrocie do domu - relacjonowała Azevedo w wywiadzie dla "O Globo".

Zawodniczkę czeka teraz przymusowa przerwa od gry, ale zapewniła, że wróci najszybciej jak to możliwe. Stosowny komunikat w sprawie stanu zdrowia siatkarki wydał też jej zespół - Tijuca Tenis Clube.

"Klub Tenisowy Tijuca informuje, że zawodniczka Julia Azevedo, z profesjonalnej żeńskiej drużyny siatkówki, czuje się dobrze i jest bezpieczna po tym, jak została postrzelona podczas próby napadu w niedzielę wieczorem. Julia otrzymała natychmiastową pomoc medyczną i jest już w domu, gdzie dochodzi do siebie. Zgodnie z zaleceniami lekarza, Julia będzie tymczasowo nieobecna na zajęciach drużyny do czasu pełnego powrotu do zdrowia. TTC Volleyball życzy naszej zawodniczce szybkiego i spokojnego powrotu do zdrowia" - napisano.

Tijuca to 11. zespół brazylijskiej Superligi. Liderem jest ekipa z Minas, w której na rozegraniu od tego sezonu występuje Julia Nowicka.

JZ, Polsat Sport