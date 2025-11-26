Siatkarska gwiazda przyznała się do problemów psychicznych. To dlatego zrezygnowała z MŚ

Duda i Ana Patricia były jednymi z murowanych kandydatek do medalu mistrzostw świata w siatkówce plażowej, które odbywały się w dniach 14-23 listopada w Australii. Brazylijki dość niespodziewanie wycofały się jednak z turnieju tuż po zwycięstwie nad Portorykankami Marią Gonzalez i Allanis Navas.

Początkowo wydawało się, że powodem takiej decyzji mogły być problemy zdrowotne Any Patricii, która już we wcześniejszych spotkaniach narzekała na ból mięśnia dwugłowego. Okazało się jednak, iż kłopoty zdrowotne 28-latki były tylko jedną - i to nie najważniejszą - przyczyną. Duda Lisboa przyznała bowiem za pośrednictwem mediów społecznościowych, że od pewnego czasu zmaga się z ogromnymi problemami psychicznymi.

"Potrzebowałam czasu, żeby uporządkować myśli i ujawnić całą prawdę, zwłaszcza że mówienie o czymś tak osobistym nie zawsze jest łatwe. Od około roku pojawiały się sygnały, że coś jest nie tak. Podczas niektórych meczów w bieżącym sezonie dostawałam ataków paniki. Ostatni, a zarazem najsilniejszy, miał miejsce właśnie podczas spotkania z Portorykankami podczas walki o 1/8 finału mistrzostw świata. Wygrałyśmy ten mecz, ale stało się dla mnie jasne, że nie mogę przekroczyć pewnych granic, ponieważ zagrożone było moje zdrowie. Moja partnerka również narzekała na kontuzję mięśnia dwugłowego, dlatego w porozumieniu z komisją techniczno-medyczną oraz kierownictwem Brazylijskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CBV) zrezygnowałyśmy z dalszej gry. To była bardzo trudna decyzja, bo jako zawodowe sportsmenki chciałyśmy rywalizować, ale w tamtym momencie po prostu musiałam zrobić sobie przerwę. Jestem związana z siatkówką od 12. roku życia, od wielu lat spędzam poza domem 11 miesięcy w roku i niczego nie żałuję, ale czasem trzeba się cofnąć, by móc później iść naprzód. I dla mnie ten moment właśnie nadszedł. W nadchodzącym czasie priorytetem będzie dla mnie zdrowie psychiczne" - napisała Duda.

27-letnia Eduarda "Duda" dos Santos Lisboa to jedna z najbardziej utytułowanych siatkarek plażowych ostatnich lat. W dorobku ma między innymi złoto i srebro mistrzostw świata, triumf w igrzyska panamerykańskich oraz olimpijskie złoto z Paryża.