Śnieg kontra Raków i Rapid. Boiskowe zamieszanie przed meczem

Piłkarze Rakowa Częstochowa będą w środę trenować na swoim bocznym boisku, a zespół Rapidu Wiedeń na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Obie ekipy miały w planie zajęcia w Sosnowcu, gdzie w czwartek zagrają w 4. kolejce Ligi Konferencji, ale pogoda zmusiła ich do zmiany.

Piłka do gry leżąca na śniegu.
fot. Cyfrasport
Opady śniegu wpływają na plany Rakowa Częstochowa

Jak wyjaśniono w komunikacie Rakowa, zmiany są spowodowane panującymi warunkami atmosferycznymi - padający śnieg - w woj. śląskim. Chodzi też o uniknięcie nadmiernej eksploatacji murawy na stadionie w Sosnowcu.

 

W związku z tym konferencja prasowa trenera Rakowa Marka Papszuna i pomocnika Oskara Repki rozpocznie się o godz. 18.15, a medialnego spotkania ze szkoleniowcem gości nie będzie.

 

Trening częstochowian rozpocznie się o godz. 15, a ekipy austriackiej – o 17.45.

 

Transmisja meczu Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń we czwartek 27 listopada od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

ST, PAP
