Perugia po fenomenalnym początku sezonu ostatnio nieco wyhamowała. Po sześciu zwycięstwach z rzędu drużyna Kamila Semeniuka przegrała najpierw 2:3 z Rana Verona, a następnie uległa 1:3 Itas Trentino. Ekipa, w której występuje reprezentant Polski, wciąż jest jednak w czubie tabeli.





Na przeciwnym biegunie ligowej rzeczywistości znajduje się Vero Volley. Siatkarze z Monzy w siedmiu dotychczasowych potyczkach triumfowali tylko raz. Z uwagi na kiepskie rezultaty zajmują przedostatnie miejsce w stawce.





Oba zespoły grały ze sobą na inaugurację ligi. Lepsza okazała się drużyna Kamila Semeniuka, która pokonała na wyjeździe Vero Volley Monza 3:1.





Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ST, Polsat Sport