SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sir Susa Scai Perugia kontra Vero Volley Monza to hitowe starcie siódmej kolejki SuperLegi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza na Polsatsport.pl.

Perugia po fenomenalnym początku sezonu ostatnio nieco wyhamowała. Po sześciu zwycięstwach z rzędu drużyna Kamila Semeniuka przegrała najpierw 2:3 z Rana Verona, a następnie uległa 1:3 Itas Trentino. Ekipa, w której występuje reprezentant Polski, wciąż jest jednak w czubie tabeli.

Na przeciwnym biegunie ligowej rzeczywistości znajduje się Vero Volley. Siatkarze z Monzy w siedmiu dotychczasowych potyczkach triumfowali tylko raz. Z uwagi na kiepskie rezultaty zajmują przedostatnie miejsce w stawce.

Oba zespoły grały ze sobą na inaugurację ligi. Lepsza okazała się drużyna Kamila Semeniuka, która pokonała na wyjeździe Vero Volley Monza 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ST, Polsat Sport
