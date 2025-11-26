Szeremeta już pewna medalu! Kapitalny występ Polki na mistrzostwach Europy

Reprezentantka Polski w wadze do 57 kg od pierwszego gongu skutecznie punktowała rywalkę z Wielkiej Brytanii. Poskutkowało to tym, że wszystkich pięciu sędziów jednogłośnie wskazało Szeremetę jako zwyciężczynię ćwierćfinałowego starcia.

Dla pięściarki z Chełma był to drugi występ podczas mistrzostw. W swoim pierwszym pojedynku niejednogłośnie wypunktowała Pinar Benek z Turcji. Starcie to było szczególnie wymagające, ponieważ już w pierwszej odsłonie Szeremeta była liczona po mocnym trafieniu Turczynki. Polka podniosła się jednak natychmiastowo, a następnie, w dwóch kolejnych rundach odrobiła stratę i zdołała przechylić wynik starcia na swoją korzyść.

Awans do półfinału gwarantuje srebrnej medalistce olimpijskiej z Paryża co najmniej brązowy "krążek" młodzieżowych mistrzostw Europy. Pojedynki półfinałowe zaplanowano na piątek, natomiast dzień później odbędą się finały.

Szeremeta nie jest jedyną Polką, która zaprezentowała wysoką formę na ME. Medale w swoich kategoriach wagowych zapewniły sobie także Nikola Prymaczenko (54 kg) oraz Barbara Marcinkowska (70 kg).