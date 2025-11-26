Ruud miał gest. Ależ prezent dla najbliższych!
Casper Ruud to jeden z najbogatszych sportowców w kraju. Norweg, mimo sporego majątku, nie zapomina o najbliższych. Właśnie sprezentował swoim młodszym siostrom dwa luksusowe apartamenty.
Norweski tenisista Casper Ruud, notowany na 12. miejscu w rankingu ATP, dał w prezencie gwiazdkowym swoim dwóm młodszym siostrom luksusowe apartamenty w Oslo.
26-letni Norweg jest jednym z najbogatszych norweskich sportowców, w ub.r. zarobił ok. czterech milionów euro, natomiast jego majątek jest szacowany przez magazyn finansowy "Kapital" na 50 milionów.
Znany jest z tego, że większość zarobionych na sporcie pieniędzy inwestuje w nieruchomości, których po przekazaniu mieszkań siostrom pozostało mu w Oslo jeszcze pięć.
25-letnia Caroline otrzymała mieszkanie, za które Ruud w 2021 roku zapłacił 650 tysięcy euro, natomiast młodsza 19-letnia Charlotte 49-metrową kawalerkę kupioną przed rokiem za 500 tysięcy euro.
Oba lokale położone są na ostatnich piętrach luksusowych apartamentowców w dzielnicy Fornebu, wybudowanej w miejscu byłego lotniska.
Jak zwrócił uwagę dziennik "Finasavisen" wartość obu apartamentów to dla przeciętnego Norwega szalona suma, lecz dla tenisisty jest równa tylko podatkowi, który zapłacił za ubiegły rok.