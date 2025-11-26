"To jest rzadko spotykana dla nas sytuacja". Adrian Siemieniec przyznał to przed meczem w LK

Jagiellonia nie grała oficjalnego meczu od trzech tygodni. Dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach na mecze reprezentacji przedłużyła się o kolejny, bo niedzielny mecz ligowy w Białymstoku z GKS Katowice został odwołany z powodu opadów śniegu. Ostatni mecz u siebie zagrała 2 listopada; był to mecz ekstraklasy z Rakowem Częstochowa.

- Jesteśmy po prostu dzisiaj głodni meczu u siebie, głodni tych naszych kibiców, naszych trybun i myślę, że wszyscy nie możemy się doczekać, żeby tu się zaprezentować przedostatni raz w tym roku - mówił Siemieniec. Ostatnim meczem w tym roku u siebie będzie spotkanie w LK z Rayo Vallecano, które odbędzie się 11 grudnia. Pozostałe tegoroczne spotkania białostoczan w LK, Pucharze Polski i ekstraklasie, to wyjazdy.

- To jest rzadko spotykana dla nas sytuacja i zatęskniliśmy na pewno za meczami tutaj - dodał.

Pytany o przeciwnika trener Siemieniec podkreślił, że podobieństwo gry KuPS do stylu Jagiellonii polega na tym, że obie drużyny chcą mieć piłkę i dobrze się w takiej sytuacji czują. Różnice widział w sposobie prowadzenia ataków i grze bez piłki. - Widać, że w czwartek zmierzymy się z drużyną, która chce posiadać piłkę, która dąży do tego posiadania, która dużo gra w środkowym sektorze, która ma dużo zawodników wokół piłki - mówił szkoleniowiec.

Przyrównał taką grę KuPS do Silkeborga IF, z którym w sierpniu Jagiellonia grała dwumecz w trzeciej, przedostatniej rundzie eliminacyjnej LK.

- Widać, że to jest jasna myśl trenera i widać, że oni są w tym konsekwentni, dobrze się czują, do tego dążą. Uważam, że to jest największy komplement na temat przeciwnika, że można o nim jasno coś powiedzieć i to jest zespół o jasno zidentyfikowanej tożsamości - powiedział.

Przeciwko KuPS nie może zagrać jeden z kluczowych graczy, Hiszpan Jesus Imaz, który w trzeciej kolejce ligowej LK, w meczu ze Shkendiją Tetowo (1:1) dostał - za dwie żółte - czerwoną kartkę. - Jesus to jeden z zawodników, których najtrudniej zastąpić w naszym zespole, no jakiś tam ból głowy mam - przyznał trener Jagiellonii.

Zastrzegł jednak, że ma pomysł jak to zrobić; mówił, że może to być pomysł zaskakujący dla dziennikarzy i kibiców.

Pytany o kilka ostatnich tygodni bez meczów kapitan zespołu Taras Romanczuk zwrócił uwagę, że do zimowej przerwy białostoczanie zagrają jeszcze siedem spotkań. - Myślę, że każdy się nagra, ale najważniejsze jest jutro. Każdy sobie zdaje sprawę z tego, jaka ranga jest tego meczu. Wygrana to już tak na 99 proc. chyba zapewniony udział na wiosnę w rozgrywkach - podkreślał doświadczony pomocnik Jagiellonii.

Pytany o zespół z Finlandii ocenił, że to drużyna wartościowa jako całość i widać w jej grze pewność siebie, przypomniał, że KuPS zdobył właśnie mistrzostwo kraju. - To nie będzie łatwy mecz, ale mam nadzieję, że u siebie sobie poradzimy i nasi kibice pogonią nas do przodu - powiedział Romanczuk.

By oszczędzić boisko przed czwartkowym meczem, białostoczanie nie odbyli w środę standardowego, oficjalnego treningu na Chorten Arenie. Po konferencji prasowej trenera i kapitana, zespół wyszedł na murawę, by niejako się z nią zapoznać i by swój czas na zdjęcia i nagrania telewizyjne mieli fotoreporterzy i operatorzy.

Potem Jagiellonia udała się na trening do swego ośrodka, na zajęcia zamknięte dla mediów.

W południe na Chorten Arenie trenował fiński zespół. W Białymstoku od wtorku pada deszcz, momentami intensywnie.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - KuPS? O której godzinie?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

