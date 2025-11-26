To już jasne! Papszun powiedział wprost. "Chcę być trenerem Legii"

Konferencja przed meczem Rakowa Częstochowa z Rapidem Wiedeń rozpoczęła się od mocnej informacji. Papszun od razu przeszedł do sprawy, o której mówi się od tygodni. Potwierdził, że Legia Warszawa chce go na stanowisko trenera, a on sam jest gotów tę ofertę przyjąć.

- Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii - powiedział szkoleniowiec "Medalików".

To spore zaskoczenie, bo jeszcze przed meczem z Piastem Gliwice w PKO BP Ekstraklasie (1:3) trener unikał jasnych deklaracji. Tym razem otwarcie powiedział, że chce zakończyć spekulacje i skupić się na spotkaniu w europejskim pucharze. Podkreślił, że rozmowy wciąż trwają, a decyzja zależy teraz od klubów.

- Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i utnę wszystkie spekulacje - dodał szkoleniowiec urodzony w Warszawie.

Po swoim oświadczeniu poprosił media, żeby nie ciągnęły dalej tego wątku. Wyjaśnił, że najważniejszy jest dla niego mecz z Rapidem. Obok trenera pojawił się też Oskar Repka. Piłkarz zapewnił, że zespół trzyma się planu i skupia na boisku, niezależnie od tego, co dzieje się wokół szkoleniowca.

Słowa Papszuna to jeden z najmocniejszych sygnałów, że może faktycznie odejść do Legii.

