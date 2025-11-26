To już jasne! Papszun powiedział wprost. "Chcę być trenerem Legii"
Marek Papszun oficjalnie odniósł się do spekulacji dotyczących objęcia funkcji szkoleniowca pierwszej drużyny Legii Warszawa. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej starcie Rakowa Częstochowa z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji trener już na wstępie powiedział jasno: "Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii".
Konferencja przed meczem Rakowa Częstochowa z Rapidem Wiedeń rozpoczęła się od mocnej informacji. Papszun od razu przeszedł do sprawy, o której mówi się od tygodni. Potwierdził, że Legia Warszawa chce go na stanowisko trenera, a on sam jest gotów tę ofertę przyjąć.
- Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii - powiedział szkoleniowiec "Medalików".
To spore zaskoczenie, bo jeszcze przed meczem z Piastem Gliwice w PKO BP Ekstraklasie (1:3) trener unikał jasnych deklaracji. Tym razem otwarcie powiedział, że chce zakończyć spekulacje i skupić się na spotkaniu w europejskim pucharze. Podkreślił, że rozmowy wciąż trwają, a decyzja zależy teraz od klubów.
- Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i utnę wszystkie spekulacje - dodał szkoleniowiec urodzony w Warszawie.
Po swoim oświadczeniu poprosił media, żeby nie ciągnęły dalej tego wątku. Wyjaśnił, że najważniejszy jest dla niego mecz z Rapidem. Obok trenera pojawił się też Oskar Repka. Piłkarz zapewnił, że zespół trzyma się planu i skupia na boisku, niezależnie od tego, co dzieje się wokół szkoleniowca.
Słowa Papszuna to jeden z najmocniejszych sygnałów, że może faktycznie odejść do Legii.
