Trener KuPS z uznaniem o Jagiellonii. Wymienia ją w gronie najlepszych

W poprzedniej kolejce Jagiellonia zremisowała na wyjeździe z macedońską Shkendiją Tetowo 1:l, a KuPS - pełna nazwa to Kuopion Palloseura - wygrał u siebie ze słowackim Slovanem Bratysława 3:1. Obie drużyny mają po pięć punktów, ale dzięki lepszemu bilansowi bramek w tabeli wyżej jest mistrz Finlandii.

- Darzę Jagiellonię ogromnym szacunkiem, to prawdopodobnie jedna z lepszych drużyn, z którymi KuPS mierzy się w tym roku. To młoda, dynamiczna drużyna, dobrze atakująca, dobrze broniąca, grająca intensywnie - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej 53-letni Wiss.

W jego ocenie, choć to Jagiellonia jest faworytem, to KuPS nie zamierza się chować i grać na utrzymanie bezbramkowego wyniku, korzystnego w ich sytuacji w LK. Zaznaczył, że białostoczanie grają pressingiem, który jest znacznie intensywniejszy, niż jego piłkarze znają ze swojej ligi. Według niego KuPS będzie musiał grać odważnie, gdy będzie miał piłkę.

Trener był pytany również o pogodę. W niedzielę z powodu opadów śniegu mecz ekstraklasy Jagiellonia - GKS Katowice został odwołany. Od wtorku w Białymstoku pada deszcz. Wiss przypomniał, że jego zespół jest przyzwyczajony do gry w trudnych warunkach atmosferycznych. Zwrócił jednak uwagę, że w Finlandii jego drużyna trenuje na sztucznej nawierzchni, a w czwartek mecz odbędzie się na naturalnej.

Od sierpnia zawodnikiem KuPS jest Piotr Parzyszek, który zna Jagiellonię ze swoich występów w Piaście Gliwice i Pogoni Szczecin w polskiej ekstraklasie. Jak mówił, wciąż pamięta Tarasa Romanczuka i Jesusa Imaza; ten drugi nie zagra jednak, bo w meczu ze Shkendiją dostał - za dwie żółte - czerwoną kartkę.

- Jagiellonia jest jednym z klubów, który bardzo szanuję, to jest dobra drużyna - powiedział dziennikarzom 32-letni napastnik.

Również on uznał białostoczan za faworytów czwartkowego meczu.

- Podchodzimy na pewno z ogromnym szacunkiem do tej drużyny, która ma swój styl, dobrych piłkarzy, dobrego trenera. Ale przyjeżdżamy tutaj, żeby też grać w swoim stylu. Nie będziemy się chować, bronić, będziemy próbować grać nasz mecz i zobaczymy, jak to się rozwinie - dodał.

KuPS zakończył już obecny sezon, zdobywając mistrzostwo Finlandii; ostatni mecz ligowy zagrał 9 listopada. Przed wyjazdem do Polski rozegrał sparing w Szwecji.

- Wydaje mi się, że u nas presja spadła, bo największa była, żeby wygrać ligę. Wygraliśmy, klub będzie w dobrym miejscu na nowy sezon w pucharach i - tak patrząc z boku - nikt nie ma oczekiwań od klubu w Lidze Konferencji - dodał Parzyszek, który przypomniał, że KuPS ma już pięć punktów w tych rozgrywkach i trzy ostatnie mecze zagra bez niepotrzebnej presji, ale jest do nich dobrze przygotowany.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - KuPS? O której godzinie?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

ST, PAP