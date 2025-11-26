Ważna informacja przed meczem z Albanią! PZPN wydał komunikat

Polski Związek Piłki Nożnej wydał bardzo ważny komunikat przed meczem z Albanią. Jak się okazuje, Biało-Czerwoni półfinałowe spotkanie w barażach o awans na mistrzostwa świata rozegrają o godzinie 20:45 na PGE Narodowym.

Czy podopieczni Jana Urbana awansują na mistrzostwa świata?

Polacy zajęli drugie miejsce w grupie eliminacji mistrzostw świata. Przez to podopieczni Jana Urbana muszą rywalizować w barażach, by dalej myśleć o awansie na mundial. 

 

Losowanie barażów odbyło się 20 listopada. Polacy dowiedzieli się, że w półfinale staną naprzeciwko drużyny narodowej Albanii. Jeżeli sięgną po zwycięstwo, to w finale zagrają z triumfatorem starcia Ukraina - Szwecja. 

 

Ewentualne starcie finałowe Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe, natomiast mecz z Albanią na pewno odbędzie się nad Wisłą. Teraz Polski Związek Piłki Nożnej wydał ważny komunikat w sprawie półfinału.

 

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że spotkanie półfinałowe baraży o awans do turnieju finałowego mistrzostw świata 2026 między Polską a Albanią zostanie rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie. Rywalizacja odbędzie się 26 marca o godz. 20:45" - napisano w mediach społecznościowych polskiej federacji. 

 

Wiemy zatem, że medialne doniesienia się potwierdziły i mecz Polska - Albania zostanie rozegrany na PGE Narodowym.

