Wielkie gwiazdy w Lublinie. Mistrzostwa Europy w pływaniu już za niespełna tydzień!

Impreza tej rangi odbędzie się w Polsce po raz drugi w historii. W 2011 roku gospodarzem zmagań był Szczecin. Biało-czerwoni zakończyli starty we Floating Arenie z dorobkiem aż ośmiu medali: pięciu złotych i trzech brązowych.

- Czekaliśmy na tak wielką imprezę pływacką czternaście lat, ale było warto. Zainteresowanie udziałem w mistrzostwach Europy jest duże. To nas bardzo cieszy i pokazuje, że te zawody będą stały na wysokim poziomie sportowym. Zależało nam na tym, żeby nasi reprezentanci startowali w mocnej stawce, ale jednocześnie, żebyśmy mogli pokazać na terenie naszego kraju jak najlepszych zawodników z całej Europy - mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak.

Czempionat, którego sponsorem jest ORLEN, zgromadzi czołowe postaci pływania na Starym Kontynencie. Przez sześć dni będą one walczyć o medale w Aqua Lublin. Organizację zawodów wspiera Miasto Lublin. Na starcie pojawią się między innymi medaliści ubiegłorocznych igrzysk i tegorocznych mistrzostw świata. To gwarancja wysokiego poziomu i ogromnych emocji.

- Cieszę się, że najlepsi będą mogli rywalizować w Aqua Lublin, a my będziemy mogli stworzyć im jak najlepsze warunki do bicia rekordów - dodaje nasza mistrzyni olimpijska z Aten.

Wśród uczestników rywalizacji nie zabraknie chociażby triumfatorów ubiegłorocznych igrzysk. W niemieckich barwach wystąpi Lukas Maertens, który w Paryżu wygrał rywalizację na 400 m stylem dowolnym. Z kolei Irlandię reprezentować będzie Daniel Wiffen - złoty medalista na dwa razy dłuższym dystansie, a Włosi przyślą do Lublina Thomasa Ceccona i Nicolo Martinenghiego - zawodników, którzy w stolicy Francji nie mieli sobie równych na 100 m stylem grzbietowym i klasycznym. Do zawodów szykują się też mistrzowie olimpijscy z brytyjskiej sztafety 4x200 m stylem dowolnym: Duncan Scott, Tom Dean, Matt Richards i Jack McMillan.

Powołania do swoich reprezentacji otrzymali też aktualni rekordziści świata na 25-metrowej pływalni. Oprócz wspomnianego wcześniej Wiffena (najszybszego w historii na 800 m stylem dowolnym), w tym gronie są Florian Wellbrock z Niemiec (1500 m stylem dowolnym), Emre Sakci z Turcji (50 m stylem klasycznym), Caspar Corbeau z Holandii (200 m stylem klasycznym), Noe Ponti ze Szwajcarii (50 m stylem motylkowym) i Ruta Meilutyte (50 i 100 m stylem klasycznym). Dla utytułowanej litewskiej żabkarki występ w Aqua Lublin będzie oznaczał powrót do Polski po kilkunastu latach. W 2013 roku startowała w Poznaniu na mistrzostwach Europy juniorów, sięgając po złoto na 100 m stylem klasycznym i srebro na 50 m stylem dowolnym.

O medale będą też walczyć inne wielkie gwiazdy - między innymi Maxime Grousset z Francji, który w tym roku został mistrzem świata na 50 i 100 m stylem motylkowym oraz Anna Elendt z Niemiec i Simone Cerasuolo z Włoch, którzy w Singapurze stawali na najwyższym stopniu podium za swoje występy w stylu klasycznym.

To oznacza, że nasi pływacy będą mieli naprawdę mocnych rywali w walce o czołowe lokaty. W Lublinie reprezentować nas będzie 26 osób. - Nie brakuje weteranów, jak i juniorów. Mam nadzieję, że to kadra, która będzie gotowa, żeby zdobywać jak najwięcej miejsc finałowych oraz medalowych i to nieważne, w jakim kto jest wieku - mówi Bartosz Kizierowski, główny trener kadry narodowej. - Wiem, jak duże jest to przedsięwzięcie, ale jestem spokojny o to, że Lublin stanie na wysokości zadania. Do tego dojdzie doping naszej wspaniałej publiczności, która na pewno też nie zawiedzie - dodaje szkoleniowiec.

Mistrzostwa Europy odbędą się w Lublinie w terminie 2-7 grudnia. Do zdobycia będą 42 komplety medali – 36 w konkurencjach indywidualnych i 6 w rywalizacji sztafetowej.

