Właściciel Rakowa Częstochowa zareagował na słowa Marka Papszuna. Jedno słowo jest kluczowe

Już od dłuższego czasu w mediach pojawiają się doniesienia na temat możliwego "transferu" Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa. Trener "Medalików" postanowił odnieść się do tych informacji podczas konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji.

- Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii - powiedział wprost szkoleniowiec.

To wyznanie wywołało poważną dyskusję w świecie polskiej piłki nożnej. Do słów Papszuna postanowił odnieść się Michał Świerczewski. Właściciel Rakowa opublikował post w swoich mediach społecznościowych. Jedno słowo wydaje się być kluczowe.

"Chcieć to połowa sukcesu. Niewystarczająca" - napisał.

Nadal zatem nie wiadomo, czy i kiedy Papszun zajmie miejsce na ławce trenerskiej stołecznego zespołu.

AA, Polsat Sport