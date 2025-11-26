Właściciel Rakowa Częstochowa zareagował na słowa Marka Papszuna. Jedno słowo jest kluczowe

Piłka nożna

Marek Papszun na konferencji prasowej potwierdził, że chciałby zostać trenerem Legii Warszawa. Głos w tej sprawie zabrał właściciel Rakowa Częstochowa - Michał Świerczewski.

Trzech mężczyzn siedzi obok siebie, dwóch w garniturach i jeden młodszy w szaliku.
Michał Świerczewski zabrał głos w sprawie wypowiedzi Marka Papszuna

Już od dłuższego czasu w mediach pojawiają się doniesienia na temat możliwego "transferu" Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa. Trener "Medalików" postanowił odnieść się do tych informacji podczas konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji.

 

- Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii - powiedział wprost szkoleniowiec.

 

To wyznanie wywołało poważną dyskusję w świecie polskiej piłki nożnej. Do słów Papszuna postanowił odnieść się Michał Świerczewski. Właściciel Rakowa opublikował post w swoich mediach społecznościowych. Jedno słowo wydaje się być kluczowe.

 

"Chcieć to połowa sukcesu. Niewystarczająca" - napisał.

 

Nadal zatem nie wiadomo, czy i kiedy Papszun zajmie miejsce na ławce trenerskiej stołecznego zespołu.

 

Transmisja meczu Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń we czwartek 27 listopada od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

AA, Polsat Sport
EKSTRAKLASALEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIMAREK PAPSZUNMICHAŁ ŚWIERCZEWSKIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
