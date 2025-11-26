Właściciel Rakowa Częstochowa zareagował na słowa Marka Papszuna. Jedno słowo jest kluczowe
Marek Papszun na konferencji prasowej potwierdził, że chciałby zostać trenerem Legii Warszawa. Głos w tej sprawie zabrał właściciel Rakowa Częstochowa - Michał Świerczewski.
Marek Papszun: Mam duży szacunek do zawodników i sztabu, więc wszyscy usłyszeli o tym wcześniej
Marek Papszun: Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii
Już od dłuższego czasu w mediach pojawiają się doniesienia na temat możliwego "transferu" Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa. Trener "Medalików" postanowił odnieść się do tych informacji podczas konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji.
- Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii - powiedział wprost szkoleniowiec.
To wyznanie wywołało poważną dyskusję w świecie polskiej piłki nożnej. Do słów Papszuna postanowił odnieść się Michał Świerczewski. Właściciel Rakowa opublikował post w swoich mediach społecznościowych. Jedno słowo wydaje się być kluczowe.
"Chcieć to połowa sukcesu. Niewystarczająca" - napisał.
Nadal zatem nie wiadomo, czy i kiedy Papszun zajmie miejsce na ławce trenerskiej stołecznego zespołu.
