Maja Chwalińska kontynuuje zmagania w Ameryce Południowej. Najpierw Polka wystąpiła na turnieju w Colinie w Chile, a teraz jest już w Argentynie.

Polka w pierwszym meczu pokonała Włoszkę Jessicę Pieri 2:0. Jej kolejną przeciwniczką będzie reprezentująca Stany Zjednoczone Varvara Lepchenko, sklasyfikowana na 157. miejscu w rankingu WTA.

Dla obu zawodniczek będzie to pierwsze bezpośrednie starcie. Dotychczas nie grały ze sobą w oficjalnym meczu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Varvara Lepchenko na Polsatsport.pl.