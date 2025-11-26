WTA 125 w Buenos Aires: Maja Chwalińska - Varvara Lepchenko. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Maja Chwalińska - Varvara Lepchenko mecz w ramach turnieju WTA 125 w Buenos Aires. Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Varvara Lepchenko na Polsatsport.pl.

Maja Chwalińska kontynuuje zmagania w Ameryce Południowej. Najpierw Polka wystąpiła na turnieju w Colinie w Chile, a teraz jest już w Argentynie.

 

Polka w pierwszym meczu pokonała Włoszkę Jessicę Pieri 2:0. Jej kolejną przeciwniczką będzie reprezentująca Stany Zjednoczone Varvara Lepchenko, sklasyfikowana na 157. miejscu w rankingu WTA.

 

Dla obu zawodniczek będzie to pierwsze bezpośrednie starcie. Dotychczas nie grały ze sobą w oficjalnym meczu. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Varvara Lepchenko na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 