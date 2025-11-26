WTA 125 w Buenos Aires: Maja Chwalińska - Varvara Lepchenko. Relacja live i wynik na żywo
Maja Chwalińska kontynuuje zmagania w Ameryce Południowej. Najpierw Polka wystąpiła na turnieju w Colinie w Chile, a teraz jest już w Argentynie.
Polka w pierwszym meczu pokonała Włoszkę Jessicę Pieri 2:0. Jej kolejną przeciwniczką będzie reprezentująca Stany Zjednoczone Varvara Lepchenko, sklasyfikowana na 157. miejscu w rankingu WTA.
Dla obu zawodniczek będzie to pierwsze bezpośrednie starcie. Dotychczas nie grały ze sobą w oficjalnym meczu.
