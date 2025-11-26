Zmiana w kadrze Legii na Ligę Konferencji. Kluczowy zawodnik wykreślony

Znajdująca się w kryzysie Legia Warszawa ma przed sobą kolejny mecz w ramach Ligi Konferencji UEFA. Ostatnie spotkanie przeciwko NK Celje zakończyło się porażką "Wojskowych" 1:2. Teraz warszawski zespół zmierzy się ze Spartą Praga. Spotkanie odbędzie się już w czwartek 26 listopada.

Wiadomo, że przed meczem nastąpią korekty w kadrze polskiego zespołu. W meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza kontuzji nabawił się Juergen Elitim, jeden z podstawowych zawodników środka pola warszawskiej drużyny. W związku z tym, że Kolumbijczyk ma pauzować kilka miesięcy, jego występy w pozostałych spotkaniach fazy ligowej stały się niemożliwe. Z tego powodu sztab szkoleniowy Legii postanowił wyrejestrować piłkarza z kadry na te rozgrywki.

W jego miejsce zgłoszono Claude’a Goncalvesa. Portugalczyk został skreślony z listy zgłoszonych w sierpniu, w momencie gdy doznał kontuzji i było jasne, że nie będzie w stanie pomóc drużynie przez znaczną część rozgrywek. Jego powrót do zdrowia i zaistniałe okoliczności sprawiły, że pomocnik znów został uprawniony do gry i będzie pełnoprawnym członkiem zespołu w meczu przeciwko Sparcie.

Transmisja meczu Legia Warszawa - Sparta Praga od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

JZ, Polsat Sport