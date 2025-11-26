Znamy nową datę meczu Jagiellonii! Tym razem pogoda będzie bardziej łaskawa?

Spotkanie Piasta z Lechem było zaplanowane w 4. kolejce na 9 sierpnia, ale zostało przełożone ze względu na udział "Kolejorza" w rozgrywkach europejskich. Z kolei do potyczki w Białymstoku nie doszło w niedzielę ze względu trudne warunki atmosferyczne i zaśnieżone boisko.

ZOBACZ TAKŻE: Burza śnieżna sparaliżowała plany Juventusu. Chiellini słono zapłacił

Oba mecze zaplanowano już po wznowieniu rozgrywek po zimowej przerwie, co nastąpi w piątek 30 stycznia.

Cztery pozostałe zaległe spotkania mają zostać rozegrane do końca roku - 4 grudnia Wisła Płock zmierzy się z Cracovią, gdyż obie ekipy odpadły już z Pucharu Polski i nie ma kolizji terminów, a w niedzielę 14 grudnia zaplanowano konfrontacje Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin, Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok oraz Legii Warszawa z Piastem Gliwice.

Te spotkania zakończą rozgrywki ligowe w Polsce w tym roku, gdyż ostatnia, "regularna" kolejka odbędzie się w dniach 5-8 grudnia.

KP, PAP