Amerykańska siatkarka imponuje talentem! Czy jej gwiazda rozbłyśnie w Polsce?

Taylor Bannister urodziła się w 1999 roku. Pochodzi ze sportowej rodziny - jej rodzice grali w koszykówkę. Ojciec Ken Bannister w latach osiemdziesiątych występował na parkietach NBA w drużynach New York Knicks i Los Angeles Clippers. Mama Pennie uczestniczyła w rozgrywkach uniwersyteckich.

Nowa atakująca Developresu w swej karierze reprezentowała barwy Louisiana State University. W 2021 roku przeniosła się do Europy i przez cztery lata grała w drużynie Vasas Obuda Budapeszt. Czterokrotnie wywalczyła z tą drużyną mistrzostwo Węgier, zdobyła też cztery krajowe puchary. Bardzo dobrze zaprezentowała się w rozgrywkach Ligi Mistrzyń.

W czerwcu 2025 roku została oficjalnie siatkarką klubu DevelopRes Rzeszów. Bannister zadebiutowała w Tauron Lidze, wywalczyła też pierwsze trofeum - Superpuchar Polski. Ostatnio w barwach rzeszowskiego klubu zagrała w Lidze Mistrzyń i została uznana MVP spotkania z Maricą Płowdiw. Czy obecny sezon będzie dla niej udany i podbije polskie parkiety?

