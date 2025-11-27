Tak Włosi zareagowali na to, co zrobił Zieliński. Nie mieli wątpliwości

Inter Mediolan przegrał 1:2 z Atletico Madryt w hicie piątej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pomimo porażki dobry występ zanotował Piotr Zieliński. Pomocnik zdobył bramkę i był wyróżniającą się postacią na boisku. Nie uszło to uwadze włoskim mediom.

Piłkarz Piotr Zieliński w akcji podczas meczu Ligi Mistrzów.
fot. PAP/EPA
Piotr Zieliński w ostatnim czasie prezentuje przyzwoitą formę. W spotkaniu przeciwko Atletico Madryt pomocnik wyszedł w pierwszym składzie i zanotował bramkę po świetnym odegraniu Ange-Yoana Bonny’ego. Polak był jedną z najjaśniejszych postaci na boisku, co odnotowali włoscy dziennikarze.

 

Portal calciomerato.it ocenił Zielińskiego na 7 w dziesięciostopniowej skali. Zauważono, że Zieliński po średnim początku w klubie staje się wartościowym zawodnikiem, a jego gra na małej przestrzeni jest jednym z jego atutów.

 

Virgilo.it dodaje, że Polak, mimo że nie jest pierwszym wyborem, to jeden z cennych elementów trenera Christiana Chivu.

 

Włoski Eurosport dał Zielińskiemu ocenę 6,5. "Przez godzinę świetnie wykonywał swoją robotę, a potem pojawił się w polu karnym w odpowiednim momencie, gol na 1:1 był świetny" - tak brzmiała ocena pomeczowa redakcji.

 

Inter Mediolan po pięciu kolejkach zajmuje czwartą pozycję w tabeli Ligi Mistrzów. W następnym spotkaniu zmierzy się u siebie z Liverpoolem.

