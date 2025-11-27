Ciekawy transfer polskiej siatkarki. Zagra w... Chinach

Małgorzata Jasek, polska siatkarka, grająca na pozycji atakującej, zmienia klub. Była kadrowiczka spędzi sezon 2025/2026 w... Azji.

Portret siatkarki Małgorzaty Jasek w czarnej koszulce z białymi pasami.
Małgorzata Jasek zagra w lidze chińskiej

O ciekawym transferze Jasek poinformował serbski dziennik "Sportski żurnal". Według informacji bałkańskich mediów, nową drużyną Polki ma być Shenzhen Zhongsai, ósmy zespół poprzedniego sezonu ligi chińskiej.

 

Dla Małgorzaty Jasek nie będzie to pierwszy zagraniczny klub w karierze. 30-latka występowała ostatnio w Crvenej zveździe Belgrad, a w sezonie 2021/2022 była zawodniczką rumuńskiego CSO Voluntari 2005, z którym sięgnęła po brąz tamtejszej Dywizji A1.

 

W siatkarskim CV atakująca ma również grę w MOYA Radomce Radom, #VolleyWrocław, Energa MKS-ie Kalisz, Legionovii i AZS-ie AWF Warszawa.

