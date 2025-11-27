Ciekawy transfer polskiej siatkarki. Zagra w... Chinach
Małgorzata Jasek, polska siatkarka, grająca na pozycji atakującej, zmienia klub. Była kadrowiczka spędzi sezon 2025/2026 w... Azji.
O ciekawym transferze Jasek poinformował serbski dziennik "Sportski żurnal". Według informacji bałkańskich mediów, nową drużyną Polki ma być Shenzhen Zhongsai, ósmy zespół poprzedniego sezonu ligi chińskiej.
ZOBACZ TAKŻE: Siatkarka ogłosiła zawieszenie kariery. Wszystko z powodu radosnej nowiny
Dla Małgorzaty Jasek nie będzie to pierwszy zagraniczny klub w karierze. 30-latka występowała ostatnio w Crvenej zveździe Belgrad, a w sezonie 2021/2022 była zawodniczką rumuńskiego CSO Voluntari 2005, z którym sięgnęła po brąz tamtejszej Dywizji A1.
W siatkarskim CV atakująca ma również grę w MOYA Radomce Radom, #VolleyWrocław, Energa MKS-ie Kalisz, Legionovii i AZS-ie AWF Warszawa.Przejdź na Polsatsport.pl