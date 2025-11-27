Dobra kolejka polskich klubów w Lidze Konferencji! Gonimy rywali w rankingu UEFA

Czwarta kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA okazała się bardzo udana dla trzech polskich zespołów rywalizujących w Europie. Raków Częstochowa pewnie pokonał Rapid Wiedeń 4:1, Lech Poznań zwyciężył w starciu z Lausanne 2:0, a Jagiellonia Białystok wygrała z fińskim KuPS 1:0. Jedynym zespołem, który nie poprawił swojego dorobku punktowego, była Legia Warszawa, która uległa Sparcie Praga 0:1.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy kolejne mecze polskich klubów w Lidze Konferencji?

Dzięki trzem wygranym polskie drużyny wywalczyły dla kraju 1,5 punktu do rankingu UEFA. To jedna z najlepszych kolejek tej edycji dla naszych przedstawicieli w Europie. Polska wciąż zajmuje 12. miejsce i ma na swoim koncie 40,375 pkt, lecz zmniejszyła stratę do Grecji - zajmującej 11. pozycję z dorobkiem 41,312 pkt. Nasz główny cel, czyli dziesiąta lokata, wciąż pozostaje w zasięgu, choć Czechy nadal mają nad nami wyraźną przewagę (44.300 pkt).

Kolejna kolejka zostanie rozegrana 11 grudnia, a tym razem trzy polskie zespoły wystąpią przed własną publicznością (Raków, Jagiellonia i Lech), a Legia zagra na wyjeździe z ormiańskim Noah Erywań. Zwykle mecze u siebie przekładają się na lepszą zdobycz punktową, co daje realną szansę na zbliżenie się do pierwszej dziesiątki rankingu UEFA - miejsca, które w przyszłości może zapewnić mistrzowi Polski bezpośredni awans do Ligi Mistrzów.

9. Turcja - 47.400 (+0.400) - 3 drużyny

10. Czechy - 44.300 (+1.200) - 4 drużyny

11. Grecja - 41.312 (+1.000) - 4 drużyny

12. Polska - 40.375 (+1.500) - 4 drużyny

13. Norwegia - 38.387 (+0.200) - 2 drużyny

14. Dania - 37.981 (+0.500) - 2 drużyny

15. Szwajcaria - 33.100 (+0.000) - 3 drużyny

16. Austria - 32.850 (+0.000) - 3 drużyny

Transmisja wszystkich meczów polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.