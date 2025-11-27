Dramat mistrzyni olimpijskiej. To może być koniec kariery

34-letnia Gut-Behrami Behrami doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego i pobocznego oraz uszkodzenia łąkotki w lewym kolanie. W przyszłym tygodniu przejdzie operację.

Uraz oznacza dla Szwajcarki brak nadziei na występ w przyszłorocznych igrzyskach we Włoszech, ale nie wiadomo, czy także koniec kariery. Niedawno Gut-Behrami zapowiadała, że będzie to jej ostatni sezon w Pucharze Świata. Teraz jednak pozostawia tę kwestię otwartą.

ZOBACZ TAKŻE: Ogień olimpijski już płonie. Pierwsza taka ceremonia w historii

"Moim celem jest wyzdrowienie po tej kontuzji i odzyskanie pełnej sprawności. Dopiero wtedy będę wiedziała, co przyniesie mi przyszłość" - zadeklarowała. Ma przy tym dystans do swojej sytuacji.

"Ostatnio doświadczyliśmy dramatycznych wydarzeń w naszym sporcie - śmiertelnych wypadków z udziałem młodych sportowców. Uważam, że uraz kolana, jakkolwiek złożony by nie był, nie może być uważany za tragedię” - podkreśliła.

Trener szwajcarskiej kadry Beat Tschuor nie wie, czy jego podopieczna pojawi się jeszcze na stokach.

"Igrzyska były ostatnim ważnym celem Lary w karierze. Tym bardziej bolesna jest ta kontuzja. Wszyscy mamy nadzieję, że operacja i rehabilitacja Lary przebiegną jak najlepiej i że wróci do szczytowej formy - czy po to, by kontynuować karierę, czy po to, by po zakończeniu kariery sportowej mogła cieszyć się życiem bez bólu" - powiedział.

Gut-Behrami to jedna z najlepszych alpejek ostatnich lat. Ma w kolekcji trzy medale olimpijskie - złoty wywalczyła w Pekinie w 2022 roku w supergigancie, w tej samej imprezie przypadł jej brąz w gigancie, a trzecia była również w zjeździe z Soczi w 2014 roku.

Starty w czempionatach globu w latach 2009-25 przyniosły jej dwa złote, cztery srebrne i trzy brązowe medale.

Dwa razy wygrała klasyfikację generalną Pucharu Świata - w sezonach 2015/16 oraz 2023/24. Triumfowała w 48 zawodach tego cyklu.

PAP