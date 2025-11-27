Gol Karola Świderskiego w Lidze Europy! Kolejne trafienie Polaka (WIDEO)

Czwartek 27 listopada to kolejny dzień rywalizacji w Lidze Europy i w Lidze Konferencji. To właśnie w pierwszym z wymienionych pucharów gra Panathinaikos Ateny, którego piłkarzami jest dwóch reprezentantów Polski - Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 27.11

Rywalem greckiej ekipy w piątej kolejce Ligi Europy był Sturm Graz. Wynik spotkania w 18. minucie otworzył... Karol Świderski. Polski napastnik wykorzystał dobre dośrodkowanie i głową skierował piłkę do bramki przeciwników. Gola Świderskiego można zobaczyć w poniższym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Warto zaznaczyć, że jest to już czwarte trafienie reprezentanta Polski w tej edycji europejskiego pucharu. Czy Świderskiego stać na jeszcze więcej?

AA, Polsat Sport