Goosia maskotką HMŚ. Symbol Kujaw i Pomorza będzie ozdobą mistrzostw!

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 odbędą się w dniach 20-22 marca w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Trwają intensywne przygotowania do jednej z najważniejszych sportowych imprez w naszym kraju w 2026 roku. Jednym z etapów było stworzenie i nazwanie kreatywnej maskotki, która opowie o dziedzictwie Kujaw i Pomorza.

– Cieszę się, że nasza maskotka w końcu zyskała imię. Będzie to ważny symbol tych mistrzostw. Mam nadzieję, że zwycięzca wybierze bilety na wymarzoną sesję i będzie z całych sił wspierać polskich lekkoatletów – powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Przypomnijmy, że organizatorzy mistrzostw ogłosili konkurs na imię dla sympatycznej gąski, a ostatecznie zwyciężyła propozycja pana Tomasza Wolniewicza.

– Goosia to imię, które łączy polskie imię żeńskie oraz nawiązuje go angielskiego słowo „goose”, czyli gęś. Z pewnością będzie ono łatwe dla przyjezdnych, aby je wymówić, zresztą sprawdzimy to już podczas Orlen Copernicus Cup, który 22 lutego odbędzie się w Toruniu – dodał Krzysztof Wolsztyński, dyrektor Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 26.



Skąd wziął się pomysł na sympatyczną gąskę jako maskotkę lekkoatletycznych zmagań? Przede wszystkim to wyraz silnej tożsamości regionalnej, bo gęsi od wieków kojarzone są z Kujawami i Pomorzem, zarówno jako element przyrody, jak i tradycji kulinarnych. Najlepszym tego przykładem jest "Gęsina na świętego Marcina", promująca rodzinne spędzanie świątecznego czasu w trakcie Święta Niepodległości oraz regionalnego dziedzictwa. Gęś od wieków towarzyszyła mieszkańcom tego regionu, będąc źródłem pożywienia, dumy i lokalnej tożsamości.

Już w XIX wieku kujawsko-pomorskie gęsi, zwłaszcza biała kołudzka, zaczęły zdobywać uznanie poza granicami regionu. To właśnie w Instytucie Zootechniki w Kołudzie Wielkiej pod Inowrocławiem wyhodowano tę rasę – dziś uznawaną za najlepszą w Europie. Dzięki temu województwo kujawsko-pomorskie bywa nazywane "gęsim zagłębiem Polski".



Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 to kolejna wielka lekkoatletyczna impreza międzynarodowa, która odbędzie się w tym regionie. Ale nie jedyna. Rokrocznie w toruńskiej hali organizowany jest mityng halowy Copernicus Cup, a na stadionie w Bydgoszczy odbywa się Memoriał Ireny Szewińskiej, który podobnie jak Copernicus Cup, ma kategorię złotą World Athletics. W Toruniu i Bydgoszczy bardzo często odbywają się też mistrzostwa Polski seniorów (w hali i na stadionie), a oba obiekty gościły już m.in. mistrzostwa Europy seniorów – Toruń halowe, a Bydgoszcz drużynowe.

Informacja prasowa