Jagiellonia Białystok - KuPS. Wynik meczu. Kto wygrał?

Aktualny sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.



Po trzech kolejkach Jagiellonia ma na swoim koncie pięć punktów. W pierwszej kolejce ekipa z Białegostoku wygrała u siebie z maltańskim Hamrun. W drugiej serii gier piłkarze Adriana Siemieńca zremisowali na wyjeździe z francuskim Strasbourgiem, a w trzeciej podzielili się punktami z ekipą Skhendija z Macedonii Północnej.

KuPS, którego piłkarzem jest doświadczony polski napastnik Piotr Parzyszek, również ma na swoim koncie pięć punktów. Finowie zaczęli od dwóch remisów - z kosowską Dritą oraz islandzkim klubem Breidablik. W ostatniej serii gier wygrali ze słowackim Slovanem Bratysława.

Jagiellonia - KuPS. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Jagiellonia - KuPS poznamy w czwartek 27 listopada. O tym, kto wygrał mecz Jagiellonia - KuPS, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport