Jagiellonia - KuPS. Skrót meczu Ligi Konferencji
Jagiellonia Białystok - KuPS, czyli spotkanie czwartej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Jagiellonia - KuPS będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu starcia.
Jagiellonia - KuPS. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki (WIDEO)
Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
W trzeciej serii gier Jagiellonia rywalizuje z fińskim KuPS.
Jagiellonia - KuPS. Skrót meczu:
Skrót meczu Jagiellonia - KuPS oraz gole z tego meczu będą dostępne tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Lecha Poznań przed meczem z FC Lausanne-Sport