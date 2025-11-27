Jagiellonia - KuPS. Skrót meczu Ligi Konferencji

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok - KuPS, czyli spotkanie czwartej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Jagiellonia - KuPS będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu starcia.

Jagiellonia - KuPS. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

W trzeciej serii gier Jagiellonia rywalizuje z fińskim KuPS.

Jagiellonia - KuPS. Skrót meczu:

Skrót meczu Jagiellonia - KuPS oraz gole z tego meczu będą dostępne tuż po zakończeniu spotkania.

