Kiedy kolejne mecze polskich klubów w Lidze Konferencji?

W czwartek 27 listopada zostały rozegrane mecze czwartej kolejki Ligi Konferencji. Należy przypomnieć, że w rywalizacji o najmłodszy europejski puchar biorą udział cztery ekipy z Polski: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Czwartkowe zmagania rozpoczęliśmy od meczów Lecha i Rakowa. Zarówno "Kolejorz", jak i "Medaliki" sięgnęły po triumfy. Zespół z Poznania rozprawił się z klubem FC Lausanne-Sport 2:0, a ekipa spod Jasnej Góry rozbiła Rapid Wiedeń 4:1.

Następnie Lech Poznań wygrał 1:0 z ekipą KuPS. Jedynym zespołem znad Wisły, który musiał przełknąć gorycz porażki była Legia Warszawa, która poległa w starciu ze Spartą Praga 0:1.

Kiedy polskie kluby rozegrają swoje kolejne mecze w Lidze Konferencji?

Noah - Legia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Noah - Legia w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Noah - Legia to 18.45.

Lech - Mainz. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Lech - Mainz w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Lech - Mainz to 21.00.

Jagiellonia - Rayo. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Jagiellonia - Rayo w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Jagiellonii w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Jagiellonia - Rayo to 18.45.

Raków - Zrinjski. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Raków - Zrinjski w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Rakowa w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Raków - Zrinjski to 21.00.

AA, Polsat Sport