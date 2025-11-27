Kiedy kolejne mecze polskich klubów w Lidze Konferencji?
Za nami kolejne mecze Legii Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji. Kiedy ekipy z PKO BP Ekstraklasy rozegrają swoje kolejne starcia w europejskim pucharze?
W czwartek 27 listopada zostały rozegrane mecze czwartej kolejki Ligi Konferencji. Należy przypomnieć, że w rywalizacji o najmłodszy europejski puchar biorą udział cztery ekipy z Polski: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.
Czwartkowe zmagania rozpoczęliśmy od meczów Lecha i Rakowa. Zarówno "Kolejorz", jak i "Medaliki" sięgnęły po triumfy. Zespół z Poznania rozprawił się z klubem FC Lausanne-Sport 2:0, a ekipa spod Jasnej Góry rozbiła Rapid Wiedeń 4:1.
Następnie Lech Poznań wygrał 1:0 z ekipą KuPS. Jedynym zespołem znad Wisły, który musiał przełknąć gorycz porażki była Legia Warszawa, która poległa w starciu ze Spartą Praga 0:1.
Kiedy polskie kluby rozegrają swoje kolejne mecze w Lidze Konferencji?
Noah - Legia. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Noah - Legia w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Noah - Legia to 18.45.
Lech - Mainz. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Lech - Mainz w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Lech - Mainz to 21.00.
Jagiellonia - Rayo. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Jagiellonia - Rayo w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Jagiellonii w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Jagiellonia - Rayo to 18.45.
Raków - Zrinjski. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Raków - Zrinjski w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Rakowa w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Raków - Zrinjski to 21.00.
