Kosa na Kosę - 28.11. Transmisja TV i stream online

Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia.

Tym razem przeanalizują czwartkowe występy polskich drużyn w Lidze Konferencji. Po kolei wyrażą swoje opinie na temat meczów z udziałem Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok.

Obaj nasi eksperci wystawią też noty piłkarzom polskich drużyn.

Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go oraz Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 9:00.