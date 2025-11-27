Kosa na Kosę - 28.11. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Czas na kolejny odcinek programu Kosa na Kosę. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu "Kosa na Kosę" z wizerunkami Romana i Jakuba Koseckich.
Roman i Jakub Koseccy w programie "Kosa na Kosę"

Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia.

 

Tym razem przeanalizują czwartkowe występy polskich drużyn w Lidze Konferencji. Po kolei wyrażą swoje opinie na temat meczów z udziałem Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. 

 

Obaj nasi eksperci wystawią też noty piłkarzom polskich drużyn. 

 

Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go oraz Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 9:00. 

